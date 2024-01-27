Насколько крепко сейчас Нарвское эстонское общество, отмечающее нынче свое 150-летие? Если учесть объемы рукоделия, которое женщины общества изготовили за последние годы с целью благотворительности, то здоровье у общества столь почтенного возраста очень хорошее.

Никогда не возникает нехватки идей того, что можно было бы связать спицами или крючком. Например, во вторник вечером речь пойдет о призыве "Kudujate Koopiaklubi", чтобы люди Эстонии носили в день рождения республики шерстяные варежки с национальными узорами. Разумеется, нарвские женщины тоже откликнутся на этот призыв.

Во-вторых, на повестке дня сейчас шарфы. Танцевальная группа Нарвского эстонского общества "Värtnad" готовится поехать в феврале на зимний праздник танца в Кохтла-Нымме - на зимнее гулянье. Теплый шарф очень кстати во время плясок в зимний день.