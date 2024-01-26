СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пациент больницы напал на улице на человека

Мужчина душил сожительницу

26 января в полицию обратилась проживающая в Тойлаской волости 32-летняя женщина, которая сообщила, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 34-летний сожитель душил ее. Полицейские задержали мужчину, а медики скорой на месте оказали женщине первую помощь.

Угрожал в подъезде отверткой женщине

25 января полиция получила сообщение, что в подъезде квартирного дома на улице Раквере в Нарве 60-летний мужчина угрожал отверткой 20-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.