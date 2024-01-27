Сб, 27.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Место боев в Синимяэ достойно более крупного и современного центра посещений

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Copy
Автор эскизного проекта Велли Кадалипп запланировал расширение рядом с существующим военным музеем Синимяэ, используя также резкий спуск на территории участка. К нынешнему зданию музея добавились бы блок главного входа с небольшой смотровой вышкой на крыше, выставочный зал с помещением для представлений и учебный класс, а также ангар для военной техники.
Автор эскизного проекта Велли Кадалипп запланировал расширение рядом с существующим военным музеем Синимяэ, используя также резкий спуск на территории участка. К нынешнему зданию музея добавились бы блок главного входа с небольшой смотровой вышкой на крыше, выставочный зал с помещением для представлений и учебный класс, а также ангар для военной техники. Фото: eskiis

Вайвараский музей Синимяэ может в будущем пополниться театральным залом, где в ходе представления слышны были бы различные военные звуки и запахи. А создаваемый технический ангар позволил бы экспонировать больше военной техники, которую дополнили бы также симуляторы стрельбы и езды. Предлагая разносторонние впечатления, военный музей привлекал бы посетителей разного возраста и разных интересов.

Сейчас экспозиция Вайвараского музея Синимяэ размещена в здании бывшего амбара мызы Вайвара на довольно скромной площади около 130 квадратных метров. Будущая пристройка к зданию музея, имеющая площадь в 2200 квадратных метров, планируется рядом с существующим зданием, вместе с ней тут добавились бы блок главного входа, выставочный зал с помещением для представлений и учебным классом, а также ангар для военной техники.

В театральном зале посетитель сможет увидеть и услышать четвертьчасовое автоматизированное представление о проходивших в Синимяэ боях, а также услышать и ощутить звуки и запахи сражений.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Персона/репортаж
Наверх