Место боев в Синимяэ достойно более крупного и современного центра посещений

Сейчас экспозиция Вайвараского музея Синимяэ размещена в здании бывшего амбара мызы Вайвара на довольно скромной площади около 130 квадратных метров. Будущая пристройка к зданию музея, имеющая площадь в 2200 квадратных метров, планируется рядом с существующим зданием, вместе с ней тут добавились бы блок главного входа, выставочный зал с помещением для представлений и учебным классом, а также ангар для военной техники.