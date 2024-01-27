Место боев в Синимяэ достойно более крупного и современного центра посещений

Вайвараский музей Синимяэ может в будущем пополниться театральным залом, где в ходе представления слышны были бы различные военные звуки и запахи. А создаваемый технический ангар позволил бы экспонировать больше военной техники, которую дополнили бы также симуляторы стрельбы и езды. Предлагая разносторонние впечатления, военный музей привлекал бы посетителей разного возраста и разных интересов.
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Сейчас экспозиция Вайвараского музея Синимяэ размещена в здании бывшего амбара мызы Вайвара на довольно скромной площади около 130 квадратных метров. Будущая пристройка к зданию музея, имеющая площадь в 2200 квадратных метров, планируется рядом с существующим зданием, вместе с ней тут добавились бы блок главного входа, выставочный зал с помещением для представлений и учебным классом, а также ангар для военной техники.