Анвар Самост: Голос и картинка правительства не сходятся

"Независимо от того, как долго продлится забастовка и каков будет результат, премьер-министр сможет использовать удобную для нее тактику противостояния лишь в течение короткого времени". Анвар Самост, журналист

Если в начале конфликта три правительственные партии придерживались единого мнения по вопросу повышения учительских зарплат в 2024 году, то во время забастовки партия министра образования "Eesti 200" и другой меньший партнер по коалиции, Социал-демократическая партия, откололись от Партии реформ. Теперь они считают, что лучше прекратить забастовку, пойти на предложенный профсоюзом компромисс и добавить 10,8 миллиона евро в расходную часть государственного бюджета.

К сожалению, премьер-министр Кая Каллас, утратившая популярность даже в собственной партии, похоже, решила, что конфронтация с профсоюзами и двумя другими сторонами правящей коалиции ее устраивает. Во всяком случае, это лучше, чем иметь дело с падением экономики, повышением налогов, требованиями покинуть пост и критикой внутренней оппозиции партии.

Вот уже несколько недель мы видим, как две меньшие партии в правительстве требуют от большей уступок в отношении учителей, а их все нет, но правительство держится, несмотря на нарастающую напряженность.

Вот тут-то и вступает в игру псевдологопед. Под Новый год закулисье Каи Каллас разработало довольно хитроумный коммуникационный план, который, помимо тэтчеровской борьбы со злым профсоюзом, заключается в размывании фокуса и утоплении его в массивном словесном салате. И вот уже другие политики и журналисты волей-неволей повторяют одни и те же тезисы о том, что временными решениями невозможно вылечить долгосрочные структурные проблемы, что важнее зарплаты вопросы карьерной модели и рабочей нагрузки, что к обсуждению вопросов необходимо привлечь местные самоуправления, что сначала нужно реорганизовать школьную сеть, реформировать профессиональное и дошкольное образование и что вообще вопрос о зарплате учителей будет обсуждаться, когда правительство начнет составлять государственную бюджетную стратегию и государственный бюджет на 2025 год.

Независимо от продолжительности забастовки и ее результата, премьер-министр сможет использовать удобную для нее тактику противостояния лишь в течение короткого времени. "Eesti 200" с падающим рейтингом и соцдемы, популярность которых неожиданно быстро возросла, не могут бесконечно изображать решимость. Уже на следующей неделе им придется предложить решения по покрытию почти миллиардного дефицита доходов бюджета вместо 10,8 миллиона евро.

Посмотрим, будет ли происходящее походить на третий скетч "Kreisiraadio" - "Переговоры".