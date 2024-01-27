В одном из выпусков комедийного сериала "Kreisiraadio", вышедшего в эфир 25 лет назад, было несколько скетчей, которые кажутся актуальными в контексте нынешней эстонской политики.
Анвар Самост: Голос и картинка правительства не сходятся
В первом из них герои мультфильма крокодил Гена и Чебурашка прибывают на Балтийский вокзал поездом из Москвы. Если в популярном детском мультике они были милыми, искренними и добродушными, то в скетче из вагона выходят два сквернословящих халтурщика, которые подходят к микрофону поджидающего на перроне телерепортера и объясняют, что во время концертного тура в Эстонии собираются продавать шашлык и танцевать стриптиз, и отпускают оскорбительные замечания в адрес таксистов. Шутка состоит в том, что эстонские субтитры, передающие диалог на русском, рассказывают о поэтических программах и детских утренниках, без всякой пошлости.
В другом скетче человек с безупречной дикцией перед важным публичным выступлением обращается к логопеду, чтобы научиться говорить еще более четко. У логопеда, в отличие от пациента, каша во рту и он не может произнести ни одного внятного слова, но держится самоуверенно и амбициозно. Пациент выходит из кабинета таким же косноязычным, не понимая, что произошло.
Вот и сегодня многие граждане сидят перед экранами и испытывают тревожный дискомфорт из-за несоответствия текста, голоса и картинки.
Хотя сама по себе история, приведшая к забастовке учителей, проста. Перед выборами все политические партии называли образование важнейшей сферой после безопасности и, подчеркивая его приоритетность, обещали продолжить быстрое повышение зарплат учителям. В коалиционное соглашение правительства, сформированного Партией реформ, вписали повышение средней зарплаты учителей до 120% средней зарплаты по Эстонии. Однако в реальности правительство при согласовании госбюджета на 2024 год заявило о замораживании фонда оплаты труда в государственном секторе, но в порядке любезности министру образования пообещали выделить-таки из бюджета деньги на повышение минимальной заработной платы учителей на 1,7 процента. Логично, что это привело к конфликту между министром образования и профсоюзом работников образования и нынешнему трудовому конфликту.
"Независимо от того, как долго продлится забастовка и каков будет результат, премьер-министр сможет использовать удобную для нее тактику противостояния лишь в течение короткого времени".
Анвар Самост, журналист
Если в начале конфликта три правительственные партии придерживались единого мнения по вопросу повышения учительских зарплат в 2024 году, то во время забастовки партия министра образования "Eesti 200" и другой меньший партнер по коалиции, Социал-демократическая партия, откололись от Партии реформ. Теперь они считают, что лучше прекратить забастовку, пойти на предложенный профсоюзом компромисс и добавить 10,8 миллиона евро в расходную часть государственного бюджета.
К сожалению, премьер-министр Кая Каллас, утратившая популярность даже в собственной партии, похоже, решила, что конфронтация с профсоюзами и двумя другими сторонами правящей коалиции ее устраивает. Во всяком случае, это лучше, чем иметь дело с падением экономики, повышением налогов, требованиями покинуть пост и критикой внутренней оппозиции партии.
Вот уже несколько недель мы видим, как две меньшие партии в правительстве требуют от большей уступок в отношении учителей, а их все нет, но правительство держится, несмотря на нарастающую напряженность.
Вот тут-то и вступает в игру псевдологопед. Под Новый год закулисье Каи Каллас разработало довольно хитроумный коммуникационный план, который, помимо тэтчеровской борьбы со злым профсоюзом, заключается в размывании фокуса и утоплении его в массивном словесном салате. И вот уже другие политики и журналисты волей-неволей повторяют одни и те же тезисы о том, что временными решениями невозможно вылечить долгосрочные структурные проблемы, что важнее зарплаты вопросы карьерной модели и рабочей нагрузки, что к обсуждению вопросов необходимо привлечь местные самоуправления, что сначала нужно реорганизовать школьную сеть, реформировать профессиональное и дошкольное образование и что вообще вопрос о зарплате учителей будет обсуждаться, когда правительство начнет составлять государственную бюджетную стратегию и государственный бюджет на 2025 год.
Независимо от продолжительности забастовки и ее результата, премьер-министр сможет использовать удобную для нее тактику противостояния лишь в течение короткого времени. "Eesti 200" с падающим рейтингом и соцдемы, популярность которых неожиданно быстро возросла, не могут бесконечно изображать решимость. Уже на следующей неделе им придется предложить решения по покрытию почти миллиардного дефицита доходов бюджета вместо 10,8 миллиона евро.
Посмотрим, будет ли происходящее походить на третий скетч "Kreisiraadio" - "Переговоры".