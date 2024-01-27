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ПОЧЕМУ? ⟩ Руководители квартирных товариществ Кохтла-Ярве не спешат за кредитами на реновацию домов

Ирина Кивисельг
, журналист
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Дома на улице Уус очень старые, но, по мнению управляющих, провести их полную реновацию на данном этапе невозможно. Их перспектива также неясна.
Дома на улице Уус очень старые, но, по мнению управляющих, провести их полную реновацию на данном этапе невозможно. Их перспектива также неясна. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На этой неделе стартовал очередной тур ходатайств о пособиях на реконструкцию многоквартирных домов, специально для Ида-Вирумаа пособия "KredEx" значительно увеличились, однако и после этого очереди из ходатаев не выстроились. Кохтлаярвесцы в целом относятся к этой программе скептически. Почему?

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

  • Низкая стоимость квадратного метра жилья.
  • Альтернативное отопление части квартир в домах.
  • Нет уверенности в завтрашнем дне.
  • Большое количество жильцов-пенсионеров.

- О какой реновации можно говорить, если мы не знаем перспективы нашего дома? - отвечает вопросом на вопрос председатель КТ "Синивооре, 13" Елена Мутонен. - Известно, что дома в Южном микрорайоне, построенные на территории бывшей шахты, медленно проседают. Возьмем огромную ссуду, приведем в порядок дом, а останемся с той же проблемой. Ждем обещанной помощи от государства в решении этой главной проблемы. Прежде чем затевать что-то кардинальное, нужна уверенность, что в течение 20-30 лет дом не пойдет под снос. Мое мнение: в городе необходимо определить перспективные участки, где КТ точно останутся, учитывая, что отток населения продолжается и дома с малым количеством жильцов могут быть расселены.

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