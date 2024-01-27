ПОЧЕМУ? ⟩ Руководители квартирных товариществ Кохтла-Ярве не спешат за кредитами на реновацию домов

- О какой реновации можно говорить, если мы не знаем перспективы нашего дома? - отвечает вопросом на вопрос председатель КТ "Синивооре, 13" Елена Мутонен. - Известно, что дома в Южном микрорайоне, построенные на территории бывшей шахты, медленно проседают. Возьмем огромную ссуду, приведем в порядок дом, а останемся с той же проблемой. Ждем обещанной помощи от государства в решении этой главной проблемы. Прежде чем затевать что-то кардинальное, нужна уверенность, что в течение 20-30 лет дом не пойдет под снос. Мое мнение: в городе необходимо определить перспективные участки, где КТ точно останутся, учитывая, что отток населения продолжается и дома с малым количеством жильцов могут быть расселены.