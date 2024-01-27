На этой неделе стартовал очередной тур ходатайств о пособиях на реконструкцию многоквартирных домов, специально для Ида-Вирумаа пособия "KredEx" значительно увеличились, однако и после этого очереди из ходатаев не выстроились. Кохтлаярвесцы в целом относятся к этой программе скептически. Почему?
Для подписчиков
ПОЧЕМУ? ⟩ Руководители квартирных товариществ Кохтла-Ярве не спешат за кредитами на реновацию домов
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
- Низкая стоимость квадратного метра жилья.
- Альтернативное отопление части квартир в домах.
- Нет уверенности в завтрашнем дне.
- Большое количество жильцов-пенсионеров.