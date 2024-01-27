Люганузеская волость считает сохранение гимназического образования настолько важным, что готова сама вместо государства покрывать расходы, которые этому сопутствуют.
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Люганузеская волость готова перенять у государства содержание гимназии
Забравшее осенью у Люганузеской волости три школы Министерство образования и науки сообщило, что планирует с нового учебного года закрыть гимназическую ступень в Кивиылиской 1-й средней школе, позволив, правда, нынешним гимназистам закончить школу здесь.