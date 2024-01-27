Люганузеская волость готова перенять у государства содержание гимназии

Забравшее осенью у Люганузеской волости три школы Министерство образования и науки сообщило, что планирует с нового учебного года закрыть гимназическую ступень в Кивиылиской 1-й средней школе, позволив, правда, нынешним гимназистам закончить школу здесь.

Однако против этого выступают местная община и часть учителей, считающих, что это ухудшило бы доступность гимназического образования для детей региона и ускорило бы сокращение населения.