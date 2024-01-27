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Люганузе может стать волостью зеленой энергии

Кюлли Крийс
, журналист
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Пять ветряков Пуртсеского ветропарка, согласно прогнозу, могут приносить волости 40000 евро в год в виде платы за ветряки, а два ветропарка в Айду - до 100000 евро в год каждый. Каждый новый ветропарк будет увеличивать доходы волости и людей, живущих в зоне влияния.
Пять ветряков Пуртсеского ветропарка, согласно прогнозу, могут приносить волости 40000 евро в год в виде платы за ветряки, а два ветропарка в Айду - до 100000 евро в год каждый. Каждый новый ветропарк будет увеличивать доходы волости и людей, живущих в зоне влияния. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если новый радар Министерства обороны позволит снизить ограничения на установку ветряных турбин, а новая общая планировка волости снимет с тормоза планирование ветропарков, в регионе Люганузе можно будет ожидать появления нескольких новых парков зеленой энергии.

В настоящее время в волости Люганузе, а точнее в Пуртсе, электроэнергию производят две ветряные электростанции: пять ветряных турбин "Enefit Green", которые начали работать этим летом, и пять ветряков, которые уже раньше работали и были построены при поддержке Тартуского ссудо-сберегательного кооператива.

Строящиеся в Айду ветропарки Сынаялгов добавят в Люганузе еще 30 ветряных турбин.

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