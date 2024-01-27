Люганузе может стать волостью зеленой энергии

Пять ветряков Пуртсеского ветропарка, согласно прогнозу, могут приносить волости 40000 евро в год в виде платы за ветряки, а два ветропарка в Айду - до 100000 евро в год каждый. Каждый новый ветропарк будет увеличивать доходы волости и людей, живущих в зоне влияния.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik