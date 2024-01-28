ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Волости между молотом и наковальней школьной реформы

Местные политики сейчас прямо говорят, что государство обмануло волость, когда пообещало, что поначалу каких-то крупных изменений в передаваемых школах не будет.

Ведь все началось с Люганузеской школы, которую волость решила два года тому назад закрыть. Родители учеников даже обращались в суд, пока тогдашний министр образования Тынис Лукас не решил, что школа останется и государство заберет себе три люганузеские школы. Теперь председатель волостного собрания Дмитриев говорит, что собрание для того и решило тогда закрыть школу, чтобы можно было сохранить гимназическое образование. Сейчас говорят о больших изменениях в двух кивиылиских школах, однако затрагивать реформами Люганузескую школу министерство не собирается. Хотя на следующий учебный год в ней в первый класс не записали ни одного ребенка.

С Тойлаской гимназией тоже нет еще ясности, защитники обеих школ встречались также между собой и обсуждали эту тему. Тойлаские родители планируют теперь крупную публичную кампанию, сосредоточенную на защите эстоноязычного образования в Ида-Вирумаа. А Люганузеская волость оказывает на государство давление своей готовностью участвовать финансово в содержании гимназии.

В данном случае упрекать общины не за что - они защищают распорядок жизни в своих родных местах, который государство, по их мнению, явилось нарушить.

Но положение в местных самоуправлениях незавидное. Тойла волен по-прежнему сохранять свою гимназию, но тогда не придет инвестиция в новое школьное здание, условием которой является прекращение гимназического образования. А если вокруг будут появляться новые школьные здания, то сможет ли Тойлаская гимназия конкурировать с ними?

В Кивиыли министерству проще, ведь гимназия принадлежит теперь государству и лично министерских чиновников эта больная тема закрытия никоим образом не коснется. Поэтому они вполне могут устраивать жизнь провинции в соответствии с таблицей "Excel".

Самоуправления должны отстаивать интересы своих жителей. Но поди пойми, что лучше: продолжить содержание школ по-старому или ценой закрытия гимназии получить новехонькое здание?