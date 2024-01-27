ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кристина Каллас

Однако менее чем через год Кристина Каллас оказывается в центре внимания Эстонии, ведь именно в ее административной сфере проходит самая масштабная и знаменательная забастовка со времени восстановления независимости Эстонии - работу прервали учителя, требующие повышения зарплаты.

Хотя она, по сути, встала на сторону бастующих и понимает требования учителей, за неделю она так и не нашла решения, позволяющего выйти из этого тупика. Да, партия Кристины Каллас "Ээсти 200" - лишь одна из трех правящих партий, и легко вместе с соцдемами указывать на премьер-министра Каю Каллас и Партию реформ, мол, мы бы, конечно, пошли навстречу учителям, но они не согласны.

В то же время не стоит забывать, что и коалиционное соглашение, и бюджет на этот год были приняты совместно всеми тремя находящимися у власти партиями.