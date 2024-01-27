БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Алена Кордончук и ее путь от мятущейся юной души до кресла школьного директора

- Верят в меня. Мне кажется, я была для них хорошим и поддерживающим руководителем, мне говорили об этом напрямую. Единственное, я просила людей оставаться на месте хотя бы до конца учебного года.

С другой стороны, может оказаться, что в Нарвской Ваналиннаской школе я не всем подойду как руководитель, и тогда кто-то захочет сдвинуться со своего рабочего места, что будет абсолютно нормально.

Ирене Кяосаар. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

ИРЕНЕ КЯОСААР, директор Нарвской эстонской гимназии​

- Наши знакомство и сотрудничество с Аленой начались в 2018 году, когда мы искали руководителя для Нарвского дома эстонского языка. На конкурс пришла молодая женщина с сияющими глазами, верившая, что мы сможем создать среду, где эстонскому языку будут обучать таким образом, чтобы это было интересно и мотивировало. Она имела перед глазами четкое представление и цель. Однако момент для нее самой был, очевидно, неправильный, и наше сотрудничество оказалось несколько прерывистым. Алена направилась из Нарвы в Таллинн и короткое время руководила там тоже домом эстонского языка. Однако своих целей не достигла, так как Нарва и школа тянули ее обратно в Ида-Вирумаа.

Я верю, что тот период помог Алене яснее понять, что она хочет заниматься именно школой и детьми. Это лучшее, что может случиться с человеком, когда он через собственный опыт и трудности находит свой верный путь. Алена - смелый, открытый и обладающий очень большой способностью к обучению человек, и она училась на этом пути.

Когда Алена решила участвовать в конкурсе на должность руководителя Ваналиннаской основной школы, то передо мной снова предстал все тот же полный сияния и веры человек, получивший, однако, жизненный и трудовой опыт. Она работала в школе и руководила школой, в ней открылось еще больше творческих способностей и человечности. У нее стало больше знаний и умений в области управления и педагогики. Она знает, в чем нуждается наша молодежь в Нарве, а также знает, как прийти к этому. Я совершенно уверена, что теперь мы вместе осуществим нашу общую мечту о лучшей школе.