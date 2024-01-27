Многих в Нарве, да и не только в ней, недавно порадовало известие про нового руководителя Нарвской Ваналиннаской основной школы, коим выбрана Алена Кордончук. Она переступит школьный порог 29 января, и это может стать глотком свежего воздуха, если учесть, как закостенела образовательная структура почти повсеместно. Кордончук всегда считала сама и уверяла других, что это ненужный стереотип, будто Нарва - не подходящее для энергичных людей место. Она сама не раз покидала родной город, но вновь и вновь возвращается обратно.
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Алена Кордончук и ее путь от мятущейся юной души до кресла школьного директора
- В начале интервью хочется прояснить формальность: давние наши читатели могут вспомнить, что шесть лет назад, когда вы стали первым руководителем Дома эстонского языка в Нарве, ваше имя звучало - Елена, а теперь - Алена. В чем тут дело?
- Аленой я была с рождения. Родители хотели именно так меня зарегистрировать, но им не дали. По жизни всегда я была Аленой, а по документам - Еленой. Жить с этим было неудобно, и в 2018 году я с удовольствием сменила официальное имя. Чиновница в Йыхви рассказала, что это распространенный случай, когда Елены становятся наконец Аленами.
- Теперь о предстоящем: страшно будет зайти 29 января в новый для себя директорский кабинет и стать начальником для коллектива Нарвской Ваналиннаской школы, с большей частью которого вы пока даже не знакомы?
- Более того, я почти никого там не знаю. (Интервью записывалось 19 января. - Ред.) В Ваналиннаской школе я была всего три раза в жизни - заходила по разным причинам, но сейчас я не боюсь ничего, потому что в принципе смелая. Мне очень интересно знакомиться с людьми.
- Как вы себя подбадриваете накануне важного дня?
- Я живу очень естественно, то есть никогда заранее себя не настраиваю. Зайду в школу абсолютно спокойно, с интересом к людям, чтобы с ними познакомиться. Этот интерес, это любопытство меня и ведут по жизни.
CV АЛЕНА КОРДОНЧУК
- Родилась 30 сентября 1983 года в Нарве.
- Закончила Нарвскую гуманитарную гимназию (ныне Нарвский языковой лицей), Олустверескую школу обслуживания и сельской экономики, Нарвский колледж ТУ, прошла министерскую программу для начинающих директоров.
- С 2007 года работала учителем эстонского языка. В 2018 году возглавляла Дом эстонского языка в Нарве, позднее работала в Таллиннском доме эстонского языка директором и учителем. 2020-2022 - учитель эстонского языка в Нарвской Пяхклимяэской гимназии, 2022-2024 - директор Синимяэской школы, с 29 января 2024 года - руководитель Нарвской Ваналиннаской основной школы.
- Состоит в партии "Eesti 200", в 2021 году баллотировалась (безуспешно) в Нарвское городское собрание.
- Хобби: мнемовикторины, чтение, футбольный болельщик.
- Замужем, в семье растут двое детей.
- В 2018 году вы стали первым руководителем Нарвского дома эстонского языка, о вас говорили как о руководителе нового поколения, однако через несколько месяцев вы внезапно уволились. В текущем десятилетии директором Синимяэской школы вы проработали только полтора года. Простите за прямолинейный вопрос: Нарвская Ваналиннаская школа может рассчитывать на вас в сколь-либо долгосрочной перспективе?
- Уточню, что в Нарвском доме эстонского языка я работала с весны 2018 года, а ушла оттуда в ноябре. Потом в Таллинне, куда мы с семьей перебрались, я восстановилась в Фонде интеграции и работала в Таллиннском доме эстонского языка с большим удовольствием.
Возвращаясь к вопросу о том, насколько долго я останусь на новом месте. Я - нарвитянка, которая недавно приобрела в Нарве недвижимость, то есть у меня дальний прицел. Хочу своих детей выучить в нарвской школе как минимум до девятого класса, а младший сын у меня сейчас в первом...
Ваналиннаская основная школа - государственная, а в муниципальной школе быть руководителем я не планирую. Буду работать в государственной школе так долго, как только это будет мне удаваться.
- Откуда такое нежелание работать в муниципальной школе?
- Она зависима от местной политики. Я была счастлива работать восемь лет в Нарвском языковом лицее - ни одного плохого слова не скажу, и мои дети там сейчас учатся, в Нарвской Пяхклимяэской гимназии мне тоже было хорошо, - но я понимаю, что в муниципальной школе, будучи ее руководителем, ты очень чувствителен к политике. Подчеркну, я говорю не про учителей, а про школьных руководителей. Я так не хочу.
- Вы чувствовали что-то такое и в Синимяэской школе, принадлежащей городу Нарва-Йыэсуу?
- Нет, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин выдал мне полностью кредит доверия, дал автономность, что было очень нужно для организации работы в школе, за что должна сказать ему спасибо. То, что я говорила про политику и школу, касается преимущественно Нарвы.
Мы, школьные директора, общаемся между собой, и я могу сказать, что все мечтают не иметь буфер в виде местного самоуправления, а выходить на министерство напрямую. Это желание естественно: чем меньше промежуточных звеньев, тем все яснее и четче.
- Вы производите впечатление энергичного, даже импульсивного человека. Удается ли вам планировать наперед жизнь и работу?
- Я произвожу ошибочное о себе впечатление. Мне свойственно долгосрочное планирование, и свою дальнейшую жизнь я вижу на пару-тройку лет вперед как минимум. Я скорее не импульсивная, а открыто реагирующая на разные ситуации. Бывает, что и эмоционально реагирую. Вдобавок быстро разговариваю. На самом же деле я довольно рациональный человек. Например, задумываться о том, что могу пойти работать в Нарвскую Ваналиннаскую школу, я начала уже прошлой весной. Эти мысли носила в себе еще когда не был объявлен конкурс, так что мое участие в нем не стало внезапным. Нет-нет, я не мечтала уйти из Синимяэской школы, но предполагала, что это будет возможно.
- Уверен, что вы хоть немного, но с сожалением покинете Синимяэскую школу.
- Покидать Синимяэ мне грустно.
- Что заберете с собой в Нарвскую Ваналиннаскую школу?
- Багаж складывается и из опыта работы в школе, и из пройденной мною программы для начинающих директоров школ. Синимяэская школа стала для меня базой практики, где я применяла знания и навыки, полученные в той программе. Я продвинулась в понимании того, как действует система. Пришло понимание, что в организации работы на первом месте - отношения между людьми и ясная, четкая коммуникация. Я научилась быть звеном, которое не ставит преграды к взаимопониманию внутри коллектива, а наоборот, раскрывает отношения людей. У меня характер достаточно сильный, чтобы вести людей за собой и быть вдохновителем. В Синимяэской школе я больше поверила в себя, увидела результаты своих решений, повлиявших на успехи и детей, и учителей.
- Пока вы были директором Синимяэской школы, в нее пришли новые учителя. Может ли случиться, что они же последуют за вами в соседнюю Нарву? Семья Синимяэской школы наверняка переживает сейчас, как они будут после вас.
- Никого из Синимяэ я не увожу за собой принципиально - как минимум в течение этого учебного года. Если потом люди захотят, то меня найдут. Я уже получила несколько пожеланий пойти за мной, но не из синимяэского коллектива, а из других школ.
- Работники Синимяэской школы все же могут последовать за вами.
- Все возможно. В эмоциональном плане, как мне кажется, минимум половина ее коллектива хотела бы уйти за мной.
- Это почему?
- Верят в меня. Мне кажется, я была для них хорошим и поддерживающим руководителем, мне говорили об этом напрямую. Единственное, я просила людей оставаться на месте хотя бы до конца учебного года.
С другой стороны, может оказаться, что в Нарвской Ваналиннаской школе я не всем подойду как руководитель, и тогда кто-то захочет сдвинуться со своего рабочего места, что будет абсолютно нормально.
ИРЕНЕ КЯОСААР, директор Нарвской эстонской гимназии
- Наши знакомство и сотрудничество с Аленой начались в 2018 году, когда мы искали руководителя для Нарвского дома эстонского языка. На конкурс пришла молодая женщина с сияющими глазами, верившая, что мы сможем создать среду, где эстонскому языку будут обучать таким образом, чтобы это было интересно и мотивировало. Она имела перед глазами четкое представление и цель. Однако момент для нее самой был, очевидно, неправильный, и наше сотрудничество оказалось несколько прерывистым. Алена направилась из Нарвы в Таллинн и короткое время руководила там тоже домом эстонского языка. Однако своих целей не достигла, так как Нарва и школа тянули ее обратно в Ида-Вирумаа.
Я верю, что тот период помог Алене яснее понять, что она хочет заниматься именно школой и детьми. Это лучшее, что может случиться с человеком, когда он через собственный опыт и трудности находит свой верный путь. Алена - смелый, открытый и обладающий очень большой способностью к обучению человек, и она училась на этом пути.
Когда Алена решила участвовать в конкурсе на должность руководителя Ваналиннаской основной школы, то передо мной снова предстал все тот же полный сияния и веры человек, получивший, однако, жизненный и трудовой опыт. Она работала в школе и руководила школой, в ней открылось еще больше творческих способностей и человечности. У нее стало больше знаний и умений в области управления и педагогики. Она знает, в чем нуждается наша молодежь в Нарве, а также знает, как прийти к этому. Я совершенно уверена, что теперь мы вместе осуществим нашу общую мечту о лучшей школе.
- Следующий учебный год, а также предшествующее ему лето будут очень напряженными во многих школах Эстонии, так как наконец начнет свершаться то, о чем много лет до этого теоретизировали. Речь, конечно, о переходе на эстонский язык обучения. Нарвская Ваналиннаская основная школа находится в лучшей стартовой позиции, нежели другие нарвские школы, для русскоязычных учащихся?
- Хочется в это верить. Насколько я пока знаю про Нарвскую Ваналиннаскую школу, учителя там очень сильно подготовленные в методическом плане, опытные и компетентные. В плане кадров, особенно в начальной школе, я не сомневаюсь, что все будет хорошо.
- Вы состоите в одной партии "Eesti 200" с министром образования и науки Кристиной Каллас, а знакомы с ней еще с той поры, когда госпожа Каллас возглавляла Нарвский колледж Тартуского университета, а вы там работали. Положа руку на сердце, близость и хорошее знакомство с министром - в помощь директору школы? Вы можете позвонить министру напрямую по тому или иному делу?
- Нет, у нас нет панибратских или дружеских отношений. Мы с Кристиной последний раз общались в Нарва-Йыэсуу во время совместного обеда с нашими местными руководителями и говорили о проекте новой школы. Никакими личными знакомствами я не злоупотребляю, а работаю в рамках своих полномочий. Кристину Каллас я знаю и уважаю, но не беспокою ее.
- Вы - коренная нарвитянка. Через какие любимые места в родном городе вы ощущаете свою привязанность к нему?
- Мне очень нравится район Старого города. В детстве я проводила много времени у бабушки, которая именно там жила, и с ней мы много гуляли, проходя мимо Темного сада и ратуши. Там и сегодня мне очень хорошо, я скучаю по бабушке. Мне также симпатичен район Кренгольма: бываю там в арт-резиденции, кафе "Kaar" и других местах. Считаю, что этот район обязательно должен развиваться.
- Пожалуйста, немного расскажите о своей семье.
- Мой папа в прошлом был очень известен в Нарве - тренер по боксу Юрий Борисович Зайцев. Он много лет и сил отдал Нарвской Паэмурруской спортшколе, потом работал за границей, сейчас на пенсии. Мама работала инженером-конструктором на Кренгольме. Мой старший брат - врач-анестезиолог, давно работает в Таллинне, а младшая сестра - предприниматель, помогает нашим здешним работягам трудоустраиваться в скандинавских странах. Мой муж работает в Таллинне за неимением работы в Нарве, и здесь со мной двое наших сыновей. В Таллинне мы живем минимально, чаще приезжает сюда мой муж. Вот и вся моя семья.
- Откуда у вас страсть к футболу?
- Полюбила его в 14 или 15 лет, когда дома болели за команды на каком-то международном чемпионате. Затем я засела за футбольный телеканал и смотрела игры в разных национальных лигах. Первая моя любимая команда - "Real Madrid", а также нравилась "Manchester United". Со временем обратила внимание и на эстонский футбол: четыре года болела за "Infonet", так как муж сестры там играл, а потом переключилась на "Narva Trans".
- Сами не гоняете мяч по полю?
- Нет-нет, я не спортсменка, а только болельщик.
- Как вы в юности очутились в Вильяндимаа, в Олуствереской школе обслуживания и сельской экономики? Что вынесли оттуда полезного, кроме прекрасного знания эстонского языка?
- В конце двенадцатого класса я не знала, куда двигаться дальше. Из домашней девочки превратилась в мятущуюся душу, которая хотела и замуж, и детей рожать, а поступать никуда не желала. Глядя на это, моя мама как-то взгрустнула и - благодаря своей знакомой - порекомендовала мне Олуствере как то место, где можно как минимум выучить эстонский язык. Было ясно, что без него дальше никак. Олуствере оказалось прекраснейшим местом, где я быстро адаптировалась, обзавелась друзьями, и через все это очень полюбила и эстонский язык, и эстонскую культуру.
Мне кажется, там я стала другим человеком, во мне появилась некая эстонскость. Четкий пример: прежде, в нарвской школе, у меня могли появиться мурашки от гимна Российской Федерации, а после Олуствере - мурашки были при звуках нашего эстонского гимна. Когда встречались футбольные сборные Эстонии и России, я в прошлом болела за Россию, как бы ужасно это ни звучало сегодня. Это стало дико и невозможно для меня именно после Олуствере.
- Подобные истории и метаморфозы - распространенное явление в нарвских семьях, но там же это вызывает порой встречный негатив, словно бы речь о предательстве своих корней.
- Это очень-очень сложная тема. Интересная и прекраснейшая русская культура никуда для меня не делась. С детства меня родители воспитывали так, что мы живем в многокультурном мире, папа много контактировал с зарубежными коллегами, и музыка дома звучала не только советская, российская, но и англоязычная, как то "Queen", "Abba" и другие.
- Все же именно эстонский язык стал мотором вашей карьеры?
- Мотор моей карьеры - это люди, с которыми я сталкиваюсь, знакомлюсь, и они мне дают очень много. Я вдохновляюсь людьми, которые рядом со мной идут по жизни. Эстонский язык стал основополагающим.
- Местные выборы 2021 года еще не совсем ушли в историю. Вы баллотировались в Нарвское горсобрание по списку "Eesti 200" и набрали 43 голоса, что неплохо для дебютанта. Тогдашний директор Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова, занимавшая эту должность двадцать лет до вас, в том же избирательном списке набрала ровно в два раза больше голосов, чем вы, хотя это было тоже мало. Какой опыт вы вынесли из той политической осени? Продолжите в политике, когда снова настанет время?
- Нет. В 2021 году я приняла принципиальное решение никак не агитировать за себя в школе, работая тогда в Нарвской Пяхклимяэской гимназии, хотя коллеги подшучивали: "Алена, ну где твои календарики?". В ответ я испытывала неловкость. Я умею разделять миры, и политика тогда вообще не пришла за мной в школу, как бы меня ни провоцировали, ни пытались подловить. Я была учителем, который гораздо свободнее, нежели директор, теперь же уже сама став руководителем я заявляю и могу этим кого-то разочаровать: в этой должности я не буду претендовать ни на что в политике, это принципиально.
- Вы ведь представитель того молодого поколения, которому и в будущем предстоит развивать Нарву. По крайней мере стоит надеяться на это. Пожалуйста, пофантазируйте, каким вы надеетесь видеть свой город лет эдак через двадцать?
- Я ничего не смыслю в промышленности, но понимаю, что людям нужно дать больше возможностей для трудоустройства. То есть я надеюсь увидеть здесь больше фабрик и заводов. Также я за ИТ-сферу, которая тоже много чего приносит, поэтому мечтаю о новых стартапах родом из Нарвы. Надеюсь, что продолжит развиваться и выходить на рынок малый бизнес. А еще хочу, чтобы звучало больше эстонского языка. Мы с мужем поклонники фестиваля "Station Narva", и таким же разнообразным, крутым хотелось бы увидеть со временем весь этот город. Плюс пускай он останется, как сегодня, зеленым, милым и чистым.
- Не скромничайте, отвечая на завершающий интервью вопрос: Алена Кордончук сможет стать мэром Нарвы?
- Я ведь человек, который совсем не про власть. В кабинете школьного директора у меня роль вдохновителя, двигателя и объединителя. А еще я пашу, пока хватает энергии. Не уверена, что мэр это то же самое. Думаю, Нарва пока не готова к такому мэру, как я. (Смеется.) Лет через пятнадцать - может быть.