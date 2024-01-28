ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ⟩ Сланцехимики поддержали деньгами родильное отделение больницы

Председатель правления VKG Ахти Асманн 25 января передал табличку, символизирующую денежный благотворительный взнос, родильному отделению Ида-Вируской центральной больницы. Ее приняли главный врач Пилле Летюка и руководитель по сестринству хирургической клиники Юлия Кедус.

Сумма поддержки составляет десять тысяч евро.

В Ида-Вируской центральной больнице подчеркнули, что VKG ежегодно поддерживает их деньгами: по сложившейся традиции, отделение детской хирургии и родильное отделение принимают благотворительные взносы поочередно.

- В предыдущие годы мы использовали полученные средства для приобретения медицинского оборудования. Особенность использования благотворительного взноса в этом году заключается в том, что средства будут направлены на покупку внутреннего убранства для родильного отделения, - рассказал пресс-представитель больницы Михаил Таммеару.

По словам доктора Пилле Летюки, это важно, чтобы благотворительные средства можно было направить и на другое целевое использование, помимо приобретения медицинского оборудования.

- Покупка внутреннего убранства значительно способствует созданию уникальной внутренней среды, что особенно важно в тех отделениях, где находятся дети и их родители, а также будущие матери. Безопасная, удобная и спокойная внутренняя среда снижает уровень тревожности, помогает на время отвлечься от пребывания в больнице и создает более позитивное восприятие ситуации, - объяснила главврач Ида-Вируской центральной больницы Пилле Летюка.