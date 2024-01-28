Поддержка Евросоюза жителями Эстонии остается стабильно высокой

Люди в возрасте 15-29 лет (93%), а также в возрасте 75 лет и старше, проживающие в сельской местности (91%), эстонской национальности (89%), с высшим образованием (84%) и нетто-доходом более 800 евро (на члена семьи) поддерживают членство в ЕС больше, чем в среднем.

60% опрошенных оценивают деятельность Эстонии в Европейском союзе как успешную, а 28% - как не имеющую успеха.

Самой важной причиной, почему стоит входить в Европейский союз, для людей по-прежнему остается возможность жить, путешествовать, учиться и работать в других странах-членах ЕС, ее назвала почти половина респондентов (47%), причем 29% считают ее самой важной причиной.

По словам заместителя руководителя секретариата Европейского союза Государственной канцелярии Катрин Юханди, свободное передвижение людей уже много лет является важной причиной поддержки членства в ЕС, особенно среди молодежи.

"Кроме того, появился аспект безопасности - 34% людей считают укрепление безопасности важной причиной для членства в ЕС", - отметила Юханди.

Опрос также позволил определить, насколько хорошо, по мнению людей, они информированы о целях и интересах Эстонии в Европейском союзе. 48% жителей считают себя хорошо или, скорее, хорошо информированными, а 42% посчитали, что они не информированы об этом.

Сферами, которые сочли наиболее нуждающимися в поддержке из бюджета Европейского союза, стали образование и наука (39%), сельское хозяйство и развитие сельских регионов (38%), оборона и безопасность (вместе 33%), а также дороги, энергетика и связь (27%).

Хотя респонденты считают, что принадлежность к Европейскому союзу - это хорошо и в результате этого благосостояние людей повысилось, возможность влиять на принятие решений они оценивают ниже. "Это тот момент, где мы все должны приложить усилия, чтобы объяснять и делиться информацией о позиции Эстонии, о том, что стоит за тем или иным решением и как эти решения принимаются", - прокомментировала заместитель главы секретариата Европейского союза Катрин Юханди.