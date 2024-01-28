Лотки из-под яиц можно выбрасывать в контейнеры для биоотходов, бумаги и упаковок

"Это упаковка, соответственно, ее можно выкинуть в контейнер для сбора упаковки. Она сделана из картона, поэтому ее можно выкинуть в контейнер для бумаги и картона. Она биоразлагаема, поэтому подходит и для биоразлагаемых контейнеров", - объяснила Гайли Эдинг, отметив, что не все упаковки из-под яиц одинаковы, но чаще всего они изготавливаются из картона и пластика.