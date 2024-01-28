По словам представителя организации ответственности производителя "Tootjavastutusorganisatsioon" Гайли Эдинг, у жителей Эстонии часто возникает вопрос, куда выбрасывать лотки из-под яиц. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR.
Лотки из-под яиц можно выбрасывать в контейнеры для биоотходов, бумаги и упаковок
"Это упаковка, соответственно, ее можно выкинуть в контейнер для сбора упаковки. Она сделана из картона, поэтому ее можно выкинуть в контейнер для бумаги и картона. Она биоразлагаема, поэтому подходит и для биоразлагаемых контейнеров", - объяснила Гайли Эдинг, отметив, что не все упаковки из-под яиц одинаковы, но чаще всего они изготавливаются из картона и пластика.
Разные упаковки, как отмечает Rus.ERR, зачастую состоят из нескольких компонентов. Например, пластиковый стаканчик с творогом имеет бумажную этикетку и крышки из алюминиевой фольги. В этом случае, по словам эксперта, лучше всего разобрать упаковку на части: бумажную этикетку следует выбрасывать в контейнер для бумаги и картона, а пластик и алюминиевую фольгу - в контейнер для сбора упаковки.
Эдинг добавила, что не стоит мыть упаковку, достаточно выскоблить как можно больше содержащегося внутри продукта. Необязательно дочиста.