Нарвские автоперевозчики ищут способы выжить после закрытия границы

Перевозками в направлении РФ в Нарве занимаются несколько десятков транспортных фирм. В основном через границу перевозят продукты питания, цветы, безалкогольные напитки, алкоголь и лекарства. После закрытия КПП "Ивангород" единственным способом въехать на автомобиле в Россию станут пограничные пункты на юго-востоке Эстонии. Для нарвской компании путь в Санкт-Петербург станет намного длиннее, стоимость перевозки и время пути увеличатся, пишет ERR.

"Путь до дома будет примерно на 600 километров длиннее. Мы работаем в рыночной ситуации, у нас большая конкуренция со стороны латвийских и литовских перевозчиков, но для них ничего не изменится. А вот для нас все изменится кардинально", – сказал член правления нарвской транспортной компании Garant Trans Игорь Рабцевич.

В компании Garant Trans работают 43 водителя, но сокращений не будет. От российского направления полностью не откажутся, но большая часть машин будет перенаправлена на европейские перевозки.

"Мы доставляем товары из европейских стран на склады в Нарве. А дальше товары будут перевозить в Россию те транспортные компании, которые по разным причинам не ездят в европейские страны. То ли машины у них старые, то ли они не могут, то ли не знают. Это лишь одна из схем нашей дальнейшей деятельности", – рассказал Игорь Рабцевич.

Кроме того, компания Рабцевича рассматривает возможность организации грузоперевозок через финские пограничные переходы, когда Финляндия откроет границу с Россией.

"Машина – не поезд, может ехать в разных направлениях. Мы ищем окна на границах и даже можем перевозить товары через Беларусь в Россию", – добавил он.