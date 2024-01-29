Эксперт по энергетике поясняет: почему сейчас стоит зафиксировать цену на короткий срок?

По словам Тохвер, большое количество клиентов, у которых заканчивается пакет электроэнергии, обусловлено двумя причинами. Во-первых, прошлой зимой многие клиенты решили зафиксировать цену на электроэнергию на год из-за высоких цен, вызванных энергетическим кризисом. Во-вторых, низкие цены на электроэнергию и благоприятные прогнозы рынка прошлым летом позволили нам предложить нашим клиентам выгодные шестимесячные пакеты электроэнергии, срок действия которых истекает в ближайшее время.

«Начало года еще раз показало, что пользователи биржевого пакета электроэнергии должны быть готовы к очень высоким ценовым пикам. Сейчас, когда многие домохозяйства должны принять решение о выборе пакета электроэнергии на следующий период, было бы разумно пересмотреть свое потребление электроэнергии и решить, что выгоднее – биржевая или фиксированная цена на электроэнергию», – объяснила Тохвер. «Например, среди частных клиентов Enefit почти 70% потребителей пользуются пакетом с фиксированной ценой».

Руководитель эстонского рынка Enefit добавила, что в долгосрочной перспективе сторонникам как биржевых, так и фиксированных пакетов электроэнергии разумно выбрать энергию из возобновляемых источников. «Выбор пакета зеленой электроэнергии позволяет ускорить инвестиции в развитие производства энергии из возобновляемых источников и тем самым увеличить выход возобновляемой энергии на рынок», – пояснила Тохвер. «Чем больше электроэнергии мы сможем производить из возобновляемых источников энергии, тем быстрее упадут цены на электроэнергию и тем более выгодные пакеты смогут получить клиенты в будущем».

Именно это и произошло в последнее время: все больше электроэнергии производится из возобновляемых источников, и поэтому зеленая энергия стала для многих клиентов более доступной. На сайте Enefit можно сравнить цены стандартных пакетов электроэнергии с ценами на пакеты из 100% возобновляемых источников, также известных как «зеленые» пакеты. «Там видно, что разница в ценах на стандартную и зеленую электроэнергию невелика. Так что сейчас хорошая возможность сделать шаг по зеленому пути к более устойчивому будущему», – сказала Тохвер. «Каждый человек может внести свой вклад, выбрав вместо стандартного пакета электроэнергии зеленую энергию на 100% из возобновляемых источников».

Но как решить, на какой срок заключить договор об электроэнергии?

«Мы отметили, что в конце весны и летом цены на электроэнергию снижаются, что позволяет предлагать клиентам более низкие цены на фиксированные пакеты », – пояснила Санта Тохвер. «Именно поэтому лучшим вариантом на данный момент может стать краткосрочная фиксация пакета электроэнергии на шесть месяцев, чтобы затем, при желании, во время снижения цен летом, принять более долгосрочное решение о фиксации цены.»