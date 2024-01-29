Опасные утечки газа произошли в квартирных домах Нарвы и Силлямяэ

Спасатели проверили воздух с измерительным прибором, но наличия угарного газа не обнаружили.

В квартире был старый газовый котел, из которого капала вода. Газовый кран перекрыли и разрешили пользоваться устройством только после того, как техники его осмотрит.

В квартире имелся исправный датчик угарного газа, но не было датчика дыма. Спасатели провели разъяснительную работу и жильцы пообещали установить датчик в течение пары дней.

Вечером 27 января спасатели приняли вызов в дом по улице Кеск в Силламяэ, где в ванной комнате сработал датчик угарного газа.

Звонивший перекрыл газ и стал проветривать комнаты. Спасатели обнаружили, что труба выхлопных газов отопительного устройства не подсоединена.

Спасатели запретили использовать устройство, пока техник его не осмотрит.