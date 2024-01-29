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В деревне Ярве огонь уничтожил ангар вместе с машинами

Erik Kalda
, ajakirjanik
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В результате пожара здание и находившаяся в нем техника были полностью уничтожены.
В результате пожара здание и находившаяся в нем техника были полностью уничтожены. Фото: Спасательный департамент

Утром 27 января, около 9 часов, в центр тревоги поступил звонок, что в деревне Ярве Тойлаской волости горит ангар с техникой.

В районе было много дыма, в здании раздавались взрывы. Огонь быстро распространился внутри здания, загорелись как машины, так и различные емкости и бочки с горючими жидкостями.

Пожар был ликвидирован после часа дня.

В тушении пожара участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также несколько автоцистерн.

В результате пожара здание и находившаяся в нем техника были полностью уничтожены.

Причина пожара устанавливается.

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