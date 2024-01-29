Утром 27 января, около 9 часов, в центр тревоги поступил звонок, что в деревне Ярве Тойлаской волости горит ангар с техникой.
В деревне Ярве огонь уничтожил ангар вместе с машинами
В районе было много дыма, в здании раздавались взрывы. Огонь быстро распространился внутри здания, загорелись как машины, так и различные емкости и бочки с горючими жидкостями.
Пожар был ликвидирован после часа дня.
В тушении пожара участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также несколько автоцистерн.
В результате пожара здание и находившаяся в нем техника были полностью уничтожены.
Причина пожара устанавливается.