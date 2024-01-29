В деревне Ярве огонь уничтожил ангар вместе с машинами

В районе было много дыма, в здании раздавались взрывы. Огонь быстро распространился внутри здания, загорелись как машины, так и различные емкости и бочки с горючими жидкостями.

Пожар был ликвидирован после часа дня.

В тушении пожара участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также несколько автоцистерн.

В результате пожара здание и находившаяся в нем техника были полностью уничтожены.

Причина пожара устанавливается.