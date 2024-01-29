Вечером 28 января поступило сообщение, что банное помещение на улице Плооми в Йыхви заполнено дымом и сработал дымовой датчик.
В Йыхви дымовой датчик предотвратил большой пожар
Когда прибыли спасатели, в окне бани виднелось пламя. В бане загорелись дрова, разложенные рядом с каменкой и подготовленные к топке.
Поскольку датчик дыма сработал в начальной фазе пожара, благодаря быстрому реагированию огонь разгорелся только рядом с каменкой.
Спасатели напоминают, что горючие материалы нельзя размещать слишком близко к отопительным приборам. Пожар может начаться из-за летящих искр и даже от теплопередачи.