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В Йыхви дымовой датчик предотвратил большой пожар

Эрик Калда
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Благодаря быстрому реагированию огонь разгорелся только рядом с каменкой.
Благодаря быстрому реагированию огонь разгорелся только рядом с каменкой. Фото: Спасательный департамент

Вечером 28 января поступило сообщение, что банное помещение на улице Плооми в Йыхви заполнено дымом и сработал дымовой датчик.

Когда прибыли спасатели, в окне бани виднелось пламя. В бане загорелись дрова, разложенные рядом с каменкой и подготовленные к топке.

Поскольку датчик дыма сработал в начальной фазе пожара, благодаря быстрому реагированию огонь разгорелся только рядом с каменкой.

Спасатели напоминают, что горючие материалы нельзя размещать слишком близко к отопительным приборам. Пожар может начаться из-за летящих искр и даже от теплопередачи.

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