В Йыхви дымовой датчик предотвратил большой пожар

Когда прибыли спасатели, в окне бани виднелось пламя. В бане загорелись дрова, разложенные рядом с каменкой и подготовленные к топке.

Поскольку датчик дыма сработал в начальной фазе пожара, благодаря быстрому реагированию огонь разгорелся только рядом с каменкой.

Спасатели напоминают, что горючие материалы нельзя размещать слишком близко к отопительным приборам. Пожар может начаться из-за летящих искр и даже от теплопередачи.