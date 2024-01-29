За минувшие выходные на пограничном пункте "Нарва-1" в Эстонию не впустили свыше 30 иностранцев, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы.
На границе Эстонии и России развернули граждан 7 стран
Ко въезду в Эстонию не были допущены 18 граждан Молдовы, 4 - России, по 3 - Израиля и Украины, по 1 - Кореи, Кыргызстана и Великобритании, сообщила в понедельник Идаская префектура.
Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны, сообщила полиция.
Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.