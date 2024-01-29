На границе Эстонии и России развернули граждан 7 стран

Ко въезду в Эстонию не были допущены 18 граждан Молдовы, 4 - России, по 3 - Израиля и Украины, по 1 - Кореи, Кыргызстана и Великобритании, сообщила в понедельник Идаская префектура.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны, сообщила полиция.