В условиях двадцати лет упадка региональной политики местные самоуправления ждут от государства более существенных изменений в финансировании городов и волостей, чем простого перераспределения доходов из одного кармана в другой. Министр регионального развития Мадис Каллас обосновывает предлагаемую реорганизацию налоговой системы местных самоуправлений необходимостью обеспечить более высокое качество публичных услуг.
Михаил Кылварт: Перераспределение доходов не повысит качество жизни в самоуправлениях
На местном уровне основная цель публичных услуг - поддерживать повседневную состоятельность и благополучие людей. В число предоставляемых услуг входят среди прочего социальная помощь, управление жилищно-коммунальным хозяйством, общественный транспорт, обслуживание дорог и улиц, отходное хозяйство, а также содержание детских садов и школ, библиотек, народных домов, приютов, домов попечения и других местных учреждений. Кроме того, самоуправления должны организовывать и другие вопросы местной жизни, к чему их обязало государство.
Предоставление всех этих публичных услуг требует ресурсов, а волости и города, к сожалению, уже много лет страдают от постоянной нехватки ресурсов и ищут возможности сэкономить. Давление на бюджеты самоуправлений все больше усиливается из-за уменьшающихся доходов и быстрой инфляции, из-за чего начали сокращать как сеть образовательных и культурных учреждений, так и другие услуги.
План государства, который состоит в простом перераспределении доходной базы, не спасет самоуправления от серьезных финансовых трудностей и не сделает их богаче, поскольку в результате реформы государство не добавит ни цента для увеличения доходной базы самоуправлений. Наоборот, с налоговыми изменениями и дополнительными обязательствами одной рукой дают, а другой отбирают, причем зачастую даже больше, чем дают.
Некоторые самоуправления, конечно, могут решить таким образом какую-нибудь срочную проблему, однако повышение налога с оборота и цен на энергоресурсы, зарплат учителей и опорных специалистов съедает дополнительные ресурсы. Например, Выруская волость в этом году получит дополнительно за счет перераспределения 200000 евро, но один только налог с оборота заберет у волости 140106 евро, при этом расходы на повышение зарплат работников образования составят 215046 евро, а на реформу системы общего попечения - 339203 евро.
Город Выру получит от перераспределения дополнительно 100000 евро, но повышение налога с оборота отнимет 183489 евро, то есть одно только повышение налога с оборота заберет из бюджета города Выру в два раза больше, чем он получит от перераспределения. К сожалению, такова типичная схема этой реформы.
Разумеется, качество услуг не улучшится и в более "богатых" самоуправлениях, которые делятся своими доходами, потому что урезание доходов означает для них отказ от инвестиций. Перераспределение приведет к сокращению доходов в основном в тех самоуправлениях, которым в связи с ростом населения следует больше инвестировать для создания и развития инфраструктуры в сфере образования и социальных услуг.
Кроме того, все самоуправления, независимо от их размера, должны считаться с дополнительными обязанностями, возложенными на них государством, но достаточных средств на это им не предоставлено. Точно так же, как самоуправлениям не было выделено достаточно ресурсов на реализацию реформы системы общего попечения.
"Местные самоуправления нуждаются в дополнительной поддержке от государства, а не в перекладывании денег из одного кармана в другой".
Михаил Кылварт, председатель Центристской партии Эстонии, мэр Таллинна
Желание государства сократить региональные различия в доходной базе местных самоуправлений - отличная инициатива, однако перераспределение доходов не решит их проблем. Тем более это не гарантирует и не поможет улучшить качество публичных услуг, а значит, и качество жизни людей. Наоборот.
С уменьшением ставки налога на доходы физических лиц, поступающего местным самоуправлениям, сокращаются также их возможности и способность зарабатывать доход в долгосрочной перспективе. Это затормозит рост доходной базы самоуправлений после выхода из кризиса, а также снизит их потенциал развития, кредитоспособность и инвестиционные возможности. Именно поэтому местные самоуправления обращали на это внимание государства и предлагали повысить ставку поступающего им налога на доходы физических лиц, который быстрее влияет на доходную базу бюджета самоуправления, чем налоговые поступления из других источников, включая подоходный налог на пенсии и с юридических лиц.
Местные самоуправления нуждаются в дополнительной поддержке от государства, а не в перекладывании денег из одного кармана в другой. Для того чтобы люди в Эстонии могли жить одинаково хорошо и безопасно по всей стране, надо начать со стандартизации услуг местных самоуправлений.
Для сохранения жизни в сельских районах и поддержания жизнеспособности местных общин государство должно гарантировать предоставление публичных услуг, и в случае маленьких самоуправлений это возможно только с помощью прямых дотаций. В противном случае жизнь в этих самоуправлениях будет угасать, потому что молодые семьи будут уезжать, пропадут местный бизнес и рабочие места. Однако цель государства должна заключаться в том, чтобы публичные услуги были качественными и доступны всем людям, независимо от того, живут они в сельской местности или городе.