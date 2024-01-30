Михаил Кылварт: Перераспределение доходов не повысит качество жизни в самоуправлениях

На местном уровне основная цель публичных услуг - поддерживать повседневную состоятельность и благополучие людей. В число предоставляемых услуг входят среди прочего социальная помощь, управление жилищно-коммунальным хозяйством, общественный транспорт, обслуживание дорог и улиц, отходное хозяйство, а также содержание детских садов и школ, библиотек, народных домов, приютов, домов попечения и других местных учреждений. Кроме того, самоуправления должны организовывать и другие вопросы местной жизни, к чему их обязало государство.

Предоставление всех этих публичных услуг требует ресурсов, а волости и города, к сожалению, уже много лет страдают от постоянной нехватки ресурсов и ищут возможности сэкономить. Давление на бюджеты самоуправлений все больше усиливается из-за уменьшающихся доходов и быстрой инфляции, из-за чего начали сокращать как сеть образовательных и культурных учреждений, так и другие услуги.

План государства, который состоит в простом перераспределении доходной базы, не спасет самоуправления от серьезных финансовых трудностей и не сделает их богаче, поскольку в результате реформы государство не добавит ни цента для увеличения доходной базы самоуправлений. Наоборот, с налоговыми изменениями и дополнительными обязательствами одной рукой дают, а другой отбирают, причем зачастую даже больше, чем дают.