Уже второй год Агентство окружающей среды в сотрудничестве с Эстонским обществом териологии ждет от людей информации о зимующих в подвалах летучих мышах.
Дайте знать, если у вас в подвале зимует летучая мышь
С наступлением зимы летучим мышам приходится решать: либо мигрировать из неблагоприятных условий на юг, либо остаться на месте и погрузиться в зимнюю спячку. Из обитающих у нас 12 видов летучих мышей пять являются мигрирующими, остальные ищут подходящие для зимовки места в Эстонии. Целью мониторинга являются классификация районов распространения зимующих у нас видов летучих мышей и определение важности подвалов в качестве места зимовки. Участие добровольцев в таком мониторинге предоставляет возможность научиться распознавать виды и внести вклад в изучение природы своих родных мест.
Одной из главных задач Агентства окружающей среды является сбор информации о состоянии окружающей среды, в том числе - об ареале распространения видов, а также наблюдение за изменением численности. Так, на государственном уровне каждую зиму изучают также наши крупнейшие пещеры, где зимуют летучие мыши, в Пиуза, Вяэна и других местах. В больших пещерах зимой собираются сотни или даже тысячи млекопитающих отряда рукокрылых, чтобы в безопасности пережить темное и холодное время.
От добровольцев ждут информации именно о тех видах летучих мышей, которые ищут для зимовки какие-нибудь уединенные места, каковыми могут оказаться также обычные погреба или подвалы домов.
Главный специалист Агентства окружающей среды Кристель Роуз Бахманн советует захватить с собой карманный фонарик, когда идете наблюдать за летучими мышами, чтобы с его помощью тщательно осмотреть все стены и потолок, пустоты и трещины в них.
- Обнаружив животное, постарайтесь сами быстро определить его вид или сфотографировать его, чтобы мы смогли помочь установить его вид позже, - инструктирует Бахманн и подтверждает, что недолгое посещение подвала и съемка летучей мыши с использованием вспышки зимний сон животного не нарушат.
Никому не стоит бояться, что после осмотра его подвал будет взят под природоохрану и туда нельзя будет больше ходить. Летучим мышам хорошо подходят именно те подвалы, которыми люди пользуются - за такими помещениями люди ухаживают и они остаются подходящими для зимней спячки.
Для участия в добровольном мониторинге надо передать результаты наблюдения в Агентство окружающей среды, используя для этого смарт-приложение Loodusvaatlused. Более подробная инструкция находится на Loodusveeb.
Дополнительную информацию можно будет получить также на веб-встрече 5 февраля в 15 часов. Ссылку для участия в ней можно найти на странице Агентства окружающей среды в "Facebook" и на его домашней странице.
Результатов наблюдений ждут с 1 февраля по 5 марта.