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Дайте знать, если у вас в подвале зимует летучая мышь

Кюлли Крийс
, журналист
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Северный кожанок - один из видов летучих мышей.
Северный кожанок - один из видов летучих мышей. Фото: Rauno Kalda

Уже второй год Агентство окружающей среды в сотрудничестве с Эстонским обществом териологии ждет от людей информации о зимующих в подвалах летучих мышах.

С наступлением зимы летучим мышам приходится решать: либо мигрировать из неблагоприятных условий на юг, либо остаться на месте и погрузиться в зимнюю спячку. Из обитающих у нас 12 видов летучих мышей пять являются мигрирующими, остальные ищут подходящие для зимовки места в Эстонии. Целью мониторинга являются классификация районов распространения зимующих у нас видов летучих мышей и определение важности подвалов в качестве места зимовки. Участие добровольцев в таком мониторинге предоставляет возможность научиться распознавать виды и внести вклад в изучение природы своих родных мест.

Одной из главных задач Агентства окружающей среды является сбор информации о состоянии окружающей среды, в том числе - об ареале распространения видов, а также наблюдение за изменением численности. Так, на государственном уровне каждую зиму изучают также наши крупнейшие пещеры, где зимуют летучие мыши, в Пиуза, Вяэна и других местах. В больших пещерах зимой собираются сотни или даже тысячи млекопитающих отряда рукокрылых, чтобы в безопасности пережить темное и холодное время.

От добровольцев ждут информации именно о тех видах летучих мышей, которые ищут для зимовки какие-нибудь уединенные места, каковыми могут оказаться также обычные погреба или подвалы домов.

Главный специалист Агентства окружающей среды Кристель Роуз Бахманн советует захватить с собой карманный фонарик, когда идете наблюдать за летучими мышами, чтобы с его помощью тщательно осмотреть все стены и потолок, пустоты и трещины в них.

- Обнаружив животное, постарайтесь сами быстро определить его вид или сфотографировать его, чтобы мы смогли помочь установить его вид позже, - инструктирует Бахманн и подтверждает, что недолгое посещение подвала и съемка летучей мыши с использованием вспышки зимний сон животного не нарушат.

Никому не стоит бояться, что после осмотра его подвал будет взят под природоохрану и туда нельзя будет больше ходить. Летучим мышам хорошо подходят именно те подвалы, которыми люди пользуются - за такими помещениями люди ухаживают и они остаются подходящими для зимней спячки.

Для участия в добровольном мониторинге надо передать результаты наблюдения в Агентство окружающей среды, используя для этого смарт-приложение Loodusvaatlused. Более подробная инструкция находится на Loodusveeb.

Дополнительную информацию можно будет получить также на веб-встрече 5 февраля в 15 часов. Ссылку для участия в ней можно найти на странице Агентства окружающей среды в "Facebook" и на его домашней странице.

Результатов наблюдений ждут с 1 февраля по 5 марта.

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