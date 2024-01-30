Дайте знать, если у вас в подвале зимует летучая мышь

С наступлением зимы летучим мышам приходится решать: либо мигрировать из неблагоприятных условий на юг, либо остаться на месте и погрузиться в зимнюю спячку. Из обитающих у нас 12 видов летучих мышей пять являются мигрирующими, остальные ищут подходящие для зимовки места в Эстонии. Целью мониторинга являются классификация районов распространения зимующих у нас видов летучих мышей и определение важности подвалов в качестве места зимовки. Участие добровольцев в таком мониторинге предоставляет возможность научиться распознавать виды и внести вклад в изучение природы своих родных мест.

Одной из главных задач Агентства окружающей среды является сбор информации о состоянии окружающей среды, в том числе - об ареале распространения видов, а также наблюдение за изменением численности. Так, на государственном уровне каждую зиму изучают также наши крупнейшие пещеры, где зимуют летучие мыши, в Пиуза, Вяэна и других местах. В больших пещерах зимой собираются сотни или даже тысячи млекопитающих отряда рукокрылых, чтобы в безопасности пережить темное и холодное время.

От добровольцев ждут информации именно о тех видах летучих мышей, которые ищут для зимовки какие-нибудь уединенные места, каковыми могут оказаться также обычные погреба или подвалы домов.