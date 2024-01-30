ОДИН ВОПРОС ⟩ Завершилась ли забастовка учителей в Ида-Вирумаа?

- Последние храбрецы еще держатся и бастуют. Насколько мне известно, некоторые учителя все еще бастуют в Йыхвиской основной школе, Кохтла-Ярвеской гимназии для взрослых и Ярвеской школе. В нашей школе в Иллука тоже бастуют пять учителей. Я не знаю, как долго мы будем бастовать, посмотрим, сколько продержимся. Это финансово обременительно для учителей, и это одна из причин, почему многие из них не бастуют дольше. Неделя забастовки означает, что из зарплаты будет вычтено около 400 евро. В Ида-Вирумаа за этот период учителям также не будет выплачиваться дополнительная плата. А ведь нам еще нужно обучать детей и покрывать другие повседневные расходы.