Посол Франции Эмманюэль Миньо: "Людям, приезжающим с другого конца Европы, Нарва кажется мифическим местом"

Два дня находившийся в Ида-Вирумаа посол Франции Эмманюэль Миньо посетил среди прочего центр профобразования и предложил идею, что учащиеся центра могли бы поучаствовать в организации питания на национальном празднике Франции. "Это было бы намного интереснее, чем обычный кейтеринг в какой-нибудь из таллиннских гостиниц".
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