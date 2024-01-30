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Посол Франции Эмманюэль Миньо: "Людям, приезжающим с другого конца Европы, Нарва кажется мифическим местом"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Эмманюэль Миньо с интересом следит за дискуссией вокруг атомной энергии в Эстонии. С 1990-х годов 75% электроэнергии получают во Франции благодаря атомным станциям и французская электроэнергия одна из самых дешевых в Европе. "Связанные с атомной энергией решения нельзя принимать в спешке и на основе эмоций", - подчеркнул посол Франции.
Эмманюэль Миньо с интересом следит за дискуссией вокруг атомной энергии в Эстонии. С 1990-х годов 75% электроэнергии получают во Франции благодаря атомным станциям и французская электроэнергия одна из самых дешевых в Европе. "Связанные с атомной энергией решения нельзя принимать в спешке и на основе эмоций", - подчеркнул посол Франции. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Два дня находившийся в Ида-Вирумаа посол Франции Эмманюэль Миньо посетил среди прочего центр профобразования и предложил идею, что учащиеся центра могли бы поучаствовать в организации питания на национальном празднике Франции. "Это было бы намного интереснее, чем обычный кейтеринг в какой-нибудь из таллиннских гостиниц".

- Вы почти полгода являетесь послом Франции в Эстонии. Это было ваше первое знакомство с Ида-Вирумаа и что интересовало вас здесь в первую очередь?

- Да, я приехал сюда в конце июля, но со всеми регионами Эстонии ознакомиться еще не успел. В Тарту побывал уже пять раз, а в Ида-Вирумаа оказался впервые. Большую часть времени провожу в Таллинне и подумал, что Ида-Вирумаа - это место, куда хочу теперь поехать. Людям, приезжающим с другого конца Европы, Нарва кажется мифическим местом.

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