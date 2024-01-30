Посол Франции Эмманюэль Миньо: "Людям, приезжающим с другого конца Европы, Нарва кажется мифическим местом"

- Вы почти полгода являетесь послом Франции в Эстонии. Это было ваше первое знакомство с Ида-Вирумаа и что интересовало вас здесь в первую очередь?

- Да, я приехал сюда в конце июля, но со всеми регионами Эстонии ознакомиться еще не успел. В Тарту побывал уже пять раз, а в Ида-Вирумаа оказался впервые. Большую часть времени провожу в Таллинне и подумал, что Ида-Вирумаа - это место, куда хочу теперь поехать. Людям, приезжающим с другого конца Европы, Нарва кажется мифическим местом.