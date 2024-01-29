Юная иллукаская спортсменка Херта Раяс заняла на юношеской Олимпиаде 15-е место

В предварительном забеге Раяс показала 20-е время среди 79 участниц, многие из которых были старше ее на год, что уверенно вывело ее в четвертьфинал. Ставшей лучшей в предварительном забеге шведке Эльзе Тангландер она уступила 14 секунд.

В четвертьфинальном забеге с шестью участницами Раяс тоже была близка к тому, чтобы войти в число двух лучших и пройти в полуфинал. Для этого ей не хватило всего 1,7 секунды. Третье место в четвертьфинале обеспечило Херте Раяс в общем итоге 15-е место.

Тренер эстонской сборной на юношеской Олимпиаде Аско Саарепуу похвалил как Раяс, так и занявшую 13-е место Герду Кивил. "Обе превысили в заездах свой FIS-рейтинг, что является очень хорошим показателем", - отметил Саарепуу в пресс-сообщении.

Во вторник представляющая Алутагузеский лыжный клуб / Йыхвискую спортшколу Херта Раяс на той же трассе, где проходили зимние олимпийские забеги в 2018 году, поучаствует в гонке с раздельным стартом в классическом стиле.