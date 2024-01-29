ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Мы помним" - памятный митинг у подножия горы

Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН, и дата 27 января выбрана потому, что в этот день советские войска вошли в концлагерь Аушвиц у маленького польского городка Освенцим. Число жертв только этого лагеря точно не известно, но считается, что около четырех миллионов человек.