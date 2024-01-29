Сегодня члены Ида-Вирумааского еврейского общества отметили Международный день памяти жертв Холокоста и других преступлений против человечества. К ним присоединились жители Кивиыли, волости Люганузе и заместитель волостного старейшины Макс Каур.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Мы помним" - памятный митинг у подножия горы
Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН, и дата 27 января выбрана потому, что в этот день советские войска вошли в концлагерь Аушвиц у маленького польского городка Освенцим. Число жертв только этого лагеря точно не известно, но считается, что около четырех миллионов человек.