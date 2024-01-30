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Нарве грозит крупный штраф за неисполнение решения суда в споре с автобусной фирмой

Эрик Калда
, журналист
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Автобус, принадлежащий АО "ATKO Bussiliinid", в центре Нарвы. В настоящее время предприятие больше не обслуживает городские линии, но судебная тяжба с городом по поводу неполученного дохода от продажи билетов продолжается.
Автобус, принадлежащий АО "ATKO Bussiliinid", в центре Нарвы. В настоящее время предприятие больше не обслуживает городские линии, но судебная тяжба с городом по поводу неполученного дохода от продажи билетов продолжается. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Город Нарва полтора года не исполняет решение суда о выплате компенсации автобусной фирме "ATKO Bussiliinid" за неполученный доход от продажи билетов. Горуправа обвиняет предприятие в отказе сотрудничать, а "ATKO" город - в нежелании выполнять свои обязательства из-за финансовых трудностей. Теперь дело возвращено в суд, чтобы обязать город исполнить решение суда.

Спор между городом и автобусной фирмой начался после того, как весной 2016 года горуправа изменила методику расчета льгот на проезд и ввела единую карту для автобусов. Раньше люди, имеющие право на льготный проезд, могли купить льготный билет в департаменте социальной помощи, а город оплачивал автобусной фирме полную стоимость билета. Однако после введения нового порядка город не стал возмещать "АТКО" разницу, утверждая, что пункт о покрытии разницы автобусной фирмой содержался в условиях тендера.

Город выиграл в судах низшей инстанции

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