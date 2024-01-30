Нарве грозит крупный штраф за неисполнение решения суда в споре с автобусной фирмой

Спор между городом и автобусной фирмой начался после того, как весной 2016 года горуправа изменила методику расчета льгот на проезд и ввела единую карту для автобусов. Раньше люди, имеющие право на льготный проезд, могли купить льготный билет в департаменте социальной помощи, а город оплачивал автобусной фирме полную стоимость билета. Однако после введения нового порядка город не стал возмещать "АТКО" разницу, утверждая, что пункт о покрытии разницы автобусной фирмой содержался в условиях тендера.