Земельный департамент требует от владельца Коньюской козьей фермы более 12000 евро за незаконную вырубку леса, произведенную на арендованных землях при прежнем владельце.
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Тень Мартина Репинского по сей день сопровождает нового владельца Коньюской козьей фермы
В начале января Земельный департамент известил ТОО "Konju Kitsefarm" о том, что на сданных фирме в аренду земельных участках в 2020-2022 годах незаконно рубили лес. Это обнаружилось на основании аэроснимков, сделанных в конце прошлого года.