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Тень Мартина Репинского по сей день сопровождает нового владельца Коньюской козьей фермы

Кюлли Крийс
, журналист
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От ТОО "Konju Kitsefarm" осталось только название, коз Мартин Репинский продал еще раньше, чем ферму.
От ТОО "Konju Kitsefarm" осталось только название, коз Мартин Репинский продал еще раньше, чем ферму. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Земельный департамент требует от владельца Коньюской козьей фермы более 12000 евро за незаконную вырубку леса, произведенную на арендованных землях при прежнем владельце.

В начале января Земельный департамент известил ТОО "Konju Kitsefarm" о том, что на сданных фирме в аренду земельных участках в 2020-2022 годах незаконно рубили лес. Это обнаружилось на основании аэроснимков, сделанных в конце прошлого года.

В соответствии с заказанной Центром управления гослесами оценкой, на этих расположенных в деревнях Куртна, Апандику и Вазавере Алутагузеской волости земельных участках вырубили около 500 кубометров древесины, причинив государству ущерб в размере более чем 12000 евро.

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