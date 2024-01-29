Фирма при поддержке Фонда справедливого перехода разрабатывает технологию обогащения пустой сланцевой породы

По словам Мадиса Раукаса, руководителя программы прикладных исследований объединенного учреждения EAS и KredEx, переработка отходов является явным трендом как в Эстонии, так и в мире. «Разработкой технологий переработки сланцевых отходов помимо Trisector занимается также R-S Osa, дочернее предприятие Ragn-Sells», – сказал Раукас.

По его словам, переработка местных ресурсов также является важным в масштабе государства стратегическим направлением и имеет большой потенциал, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения более широких социальных и экологических аспектов. «У нас есть специальный Фонд справедливого перехода, целью которого является повышение интенсивности научно-исследовательской деятельности предприятий, а также поддержка создания современной и умной промышленности в Ида-Вирумаа. Подобные проекты развития играют в этом важную роль», – добавил Раукас и подчеркнул, что особенно ценными являются технологии, позволяющие обогатить материалы, которые до сих пор считались отходами.