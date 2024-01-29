Фирма Trisector при поддержке Фонда справедливого перехода разрабатывает технологию обогащения пустой сланцевой породы.
Фирма при поддержке Фонда справедливого перехода разрабатывает технологию обогащения пустой сланцевой породы
Компания зеленых технологий Trisector OÜ инвестирует почти миллион евро в разработку инновационной технологии обогащения пустой сланцевой породы. Объединенное учреждение EAS и KredEx поддерживает объемную научно-исследовательскую деятельность предприятия, выделив в общей сложности 658 000 евро из средств Фонда справедливого перехода. Собственное участие в исследовательских работах составляет 300 000 евро. Планируемые инвестиции Trisector для создания полномасштабного производства достигают 30 миллионов евро, а 90% продукции предназначено для экспорта.
По словам Арно Люгтмейера, генерального директора Trisector, их цель заключается в создании технологии и разработке производственного процесса, которые позволят максимально безопасно для окружающей среды перерабатывать пустую сланцевую породу в полезное сырье для различных отраслей промышленности. «Наша задача – удовлетворить постоянно растущий рыночный спрос на устойчивое сырье и производить экологически чистое вторичное сырье, главным образом, для промышленности Северной Европы», – сказал руководитель компании.
В качестве примера он привел промышленные минералы, используемые в строительстве и лесном хозяйстве, а также функциональные наполнители, используемые в пластмассах, бумаге, красках и герметиках.
Trisector сотрудничает с Eesti Energia, благодаря чему имеет доступ к более чем ста миллионам тонн пустой породы. Прикладные исследования направлены на выявление оптимальных стадий процесса обогащения пустой породы и подтверждения пригодности выбранных технологических решений и для крупномасштабного промышленного производства.
«Сырье, производимое из отходов горнодобывающей промышленности, соответствует критериям устойчивости и ресурсоэффективности и является хорошим примером экономики замкнутого цикла. Таким образом, мы сокращаем использование первичного сырья и можем производить равнозначное сырье с меньшим потреблением энергии и воды. Целью также является минимизация углеродного следа нашего производства, например, за счет использования возобновляемых источников энергии», – сказал Люгтмейер.
По словам Мадиса Раукаса, руководителя программы прикладных исследований объединенного учреждения EAS и KredEx, переработка отходов является явным трендом как в Эстонии, так и в мире. «Разработкой технологий переработки сланцевых отходов помимо Trisector занимается также R-S Osa, дочернее предприятие Ragn-Sells», – сказал Раукас.
По его словам, переработка местных ресурсов также является важным в масштабе государства стратегическим направлением и имеет большой потенциал, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения более широких социальных и экологических аспектов. «У нас есть специальный Фонд справедливого перехода, целью которого является повышение интенсивности научно-исследовательской деятельности предприятий, а также поддержка создания современной и умной промышленности в Ида-Вирумаа. Подобные проекты развития играют в этом важную роль», – добавил Раукас и подчеркнул, что особенно ценными являются технологии, позволяющие обогатить материалы, которые до сих пор считались отходами.