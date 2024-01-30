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Закрытие еще одного завода ускорит рост безработицы в Ида-Вирумаа

Илья Смирнов Эрик Гамзеев
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Внешний вид цеха "ETAL Group", куда внутрь прессу не допускают.
Внешний вид цеха "ETAL Group", куда внутрь прессу не допускают. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Закрытие нарвского завода шведского концерна "ETAL Group", производящего электронные компоненты, на котором работают почти полсотни сотрудников, придаст еще больший импульс росту безработицы в Ида-Вирумаа, которая уже выросла до 14 процентов.

Оповестив кассу по безработице о готовящемся сокращении кадров, ТОО "ETAL Group" в остальном не распространяется о своих планах. Официальных заявлений на международном веб-сайте концерна "ETAL" тоже не сделано.

Руководитель производства "ETAL Group" в Нарве Елена Меньшова сказала "Северному побережью", что не уполномочена давать информацию. Удалось узнать, что нарвский персонал предполагает проработать еще до конца июня 2024 года.

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