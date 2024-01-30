Закрытие нарвского завода шведского концерна "ETAL Group", производящего электронные компоненты, на котором работают почти полсотни сотрудников, придаст еще больший импульс росту безработицы в Ида-Вирумаа, которая уже выросла до 14 процентов.
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Закрытие еще одного завода ускорит рост безработицы в Ида-Вирумаа
Оповестив кассу по безработице о готовящемся сокращении кадров, ТОО "ETAL Group" в остальном не распространяется о своих планах. Официальных заявлений на международном веб-сайте концерна "ETAL" тоже не сделано.