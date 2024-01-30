ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дешевые рабочие места исчезают, появление дорогих задерживается

Факт в том, что уровень безработицы на протяжении всех этих лет остается самым высоким в стране, а в последние месяцы растет еще более резкими темпами. В коктейле причин много составляющих, начиная от общего экономического спада, который ведет к снижению объемов производства, и заканчивая развязанной Россией войной в Украине, экономическое воздействие которой сильнее ощущается именно в приграничных районах.

Однако сильное влияние оказали также политические решения, вследствие чего рабочие места в регионе скорее убывают, чем прибавляются. Будь то климатическая политика, резкое повышение минимальной заработной платы во время большого экономического спада или рост налога с оборота и различные бюрократические требования, которые скорее мешают, чем способствуют развитию бизнеса.

Не нужно быть математическим гением, чтобы понять: когда сырье, рабочая сила и другие издержки стремительно растут, предприятия, где удельный вес этих затрат велик, начинают закрываться одно за другим. Некоторые политики, оторванные от жизни, могут воскликнуть, мол, это очень хорошо, что исчезают дешевые рабочие места. Это действительно было бы хорошо, но только в том случае, если бы одновременно появлялись в таком же количестве более качественные рабочие места. И они появляются, но в основном в программах развития и мечтах, и в гораздо меньшем количестве в реальной жизни, особенно в то время, когда они крайне необходимы.