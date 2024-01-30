Министр предложила учителям поднять зарплаты на 17 евро в месяц и прекратить забастовку

Согласно распространенному во вторник сообщению Министерства образования и науки, для этой цели были найдены 5,7 млн евро в бюджетах министерств, возглавляемых представителями Eesti 200 и Социал-демократической партии.

За счет этих средств минимальная зарплата учителя увеличилась бы с 1803 до 1820 евро в месяц (брутто), или на 4,1% по сравнению с прошлым годом.

"Министр также сделала предложение Союзу работников образования Эстонии прекратить трудовой спор, - говорится в сообщении. - Сегодня на обсуждении в правительстве государственной бюджетной стратегии надо оформить это соглашение, и надеюсь, что с завтрашнего дня забастовка прекратится".

По словам Кристины Каллас, она также собирается начать переговоры 19 февраля о долгосрочном соглашении в сфере образования на 2025-2027 годы, в котором должны быть согласованы карьерная модель (которая позволит оплачивать труд учителей диффенцированно в зависимости от их квалификации) и учет трудовой нагрузки.

Министерство образования прошлой осенью вело переговоры с Союзом работников образования, который настаивал на повышении минимальной учительской зарплаты. Последний раунд переговоров состоялся 1 декабря. На нем учителям предложили поднять минимальную зарплату на 3,1%, или до 1803 евро вместо 1,77%, изначально предложенных правительством. Впоследствии правительство оформило повышение зарплаты до 1803 евро. Учителя, которые изначально настаивали на повышении минимальной зарплаты на 11%, отвергли это предложение и с 22 января начали всеобщую бессрочную забастовку. Они потребовали повысить минимальную зарплату до 1950 евро в месяц, но в действительности сигнализировали о готовности согласиться и на повышение зарплаты до 1836 евро.