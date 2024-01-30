Забастовка завершена: учителя согласились с предложением правительства

Во вторник, 30 января, правительство достигло соглашения о выделении 5,7 млн ​​евро на повышение заработной платы учителей. За счет этих средств минимальная зарплата учителей увеличится до 1820 евро, сообщила министр образования Кристина Каллас (Eesti 200). Союз работников образования согласился с этим предложением.