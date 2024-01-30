Во вторник, 30 января, правительство достигло соглашения о выделении 5,7 млн евро на повышение заработной платы учителей. За счет этих средств минимальная зарплата учителей увеличится до 1820 евро, сообщила министр образования Кристина Каллас (Eesti 200). Союз работников образования согласился с этим предложением.
Забастовка завершена: учителя согласились с предложением правительства
"Мы только что от госпримирителя. Мы заключили соглашение о прекращении трудового спора", - заявил на пресс-конференции глава Союза работников образования Реэмо Вольтри, сообщает ERR.
"Минимальная зарплата учителей вырастет до 1820 евро. Стороны начинают переговоры по коллективному договору", - рассказал о соглашении глава отдела информации Союза работников образования Янно Исат.
"Забастовка завершена. Завтра школы продолжат работу в обычном режиме", - отметил Вольтри.