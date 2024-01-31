В четверг, 1 февраля, в связи с началом реконструкции погранично-таможенного пункта в Ивангороде ориентировочно на два года остановится движение автомобильного транспорта через нарвский участок эстонско-российской границы.
Эстония не планирует открывать второй пешеходный переход в Нарве
Закрытие границы для машин и автобусов может усилить нагрузку на контролирующие пешеходов части погранпунктов с двух сторон реки, но в связи с этим Департамента полиции и пограничной охраны не планирует открывать пункт пропуска "Нарва-2", который был закрыт в конце ноября 2022 года, пишет "Нарвская газета".
По словам руководителя коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, в первый день февраля погранпункт "Нарва-2" точно не откроют, более того, его открытие в обозримом будущем также не планируется.