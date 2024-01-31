Эстония не планирует открывать второй пешеходный переход в Нарве

Закрытие границы для машин и автобусов может усилить нагрузку на контролирующие пешеходов части погранпунктов с двух сторон реки, но в связи с этим Департамента полиции и пограничной охраны не планирует открывать пункт пропуска "Нарва-2", который был закрыт в конце ноября 2022 года, пишет "Нарвская газета".