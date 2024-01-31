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Эстония не планирует открывать второй пешеходный переход в Нарве

Эрик Калда
Обновлено 31 января 2024, 10:25
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Пункт пропуска "Нарва-2", который был закрыт в конце ноября 2022 года.
Пункт пропуска "Нарва-2", который был закрыт в конце ноября 2022 года. Фото: Ilja Smirnov

В четверг, 1 февраля, в связи с началом реконструкции погранично-таможенного пункта в Ивангороде ориентировочно на два года остановится движение автомобильного транспорта через нарвский участок эстонско-российской границы.

Закрытие границы для машин и автобусов может усилить нагрузку на контролирующие пешеходов части погранпунктов с двух сторон реки, но в связи с этим Департамента полиции и пограничной охраны не планирует открывать пункт пропуска "Нарва-2", который был закрыт в конце ноября 2022 года, пишет "Нарвская газета".

По словам руководителя коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, в первый день февраля погранпункт "Нарва-2" точно не откроют, более того, его открытие в обозримом будущем также не планируется.

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