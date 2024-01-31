В последние годы в средствах массовой информации неоднократно подчеркивалось, что ни один кризис не должен пропадать даром, то же самое следует сказать и о забастовке учителей. Прочитав в "Северном побережье" от 22 января статью "Остановка работы в школах: "Мне очень нравится забастовка!", я начал анализировать, что мы, как учителя или общество в целом, можем из этого извлечь.
Индрек Нягелик: Забастовка учителей - лакмусовая бумажка для эстонского образования и школьной культуры?
В ежедневных разговорах, в "Учительской газете", в социальных сетях, да и в материалах Минобразования, когда речь заходит об учителях, часто упоминается тема школьной автономии. Школе и учителю предоставляются государственная учебная программа и общие компетенции, и каждая школа и учитель сами решают, как наилучшим образом достичь результатов обучения, предусмотренных учебной программой, с учетом потребностей ученика. Однако следует констатировать, что в Законе об основной школе и гимназии автономия ни разу не упоминается.
То же можно было бы предположить и в случае забастовки и условий труда учителей: именно сами учителя должны решать, добиваться ли повышения зарплаты и улучшения условий труда с помощью забастовок, дискуссий или каким-то иным способом. К сожалению, Министерство образования и науки не устроила такая автономия учителей, и когда забрезжила возможность забастовки, министерство поспешило объявить ее незаконной.
Когда это не подействовало, министерство заняло позицию, что, поскольку закон не требует выплаты зарплаты во время забастовки, надо использовать официальные каналы информации, чтобы убедить владельцев школ тоже этого не делать. Также бастующим учителям государственных школ были категорически и жестко перекрыты зарплатные краны. В противовес этому министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс призвал, правда, своих однопартийцев-руководителей муниципалитетов выплатить зарплату учителям во время забастовки.
Я думаю, что Министерство образования упустило уникальную возможность составить карту здоровья эстонского образования. Если бы, например, закон предусматривал оплату первого дня забастовки, это можно было бы использовать для выяснения того, сколько учителей бастуют только ради зарплаты, а сколько мотивированы в свой работе чем-то другим.
Что касается Ида-Вирумаа, то большинство коллег, с которыми я разговаривал о забастовке и которые сами не бастовали, в качестве причины отказа от забастовки называют исключительно экономические соображения.
Что касается меня и моих коллег, то в нашей Кивиылиской 1-й средней школе около половины преподавательского состава бастовали как минимум один день. В то же время я хотел бы похвалить руководство моей школы и лидера забастовки, потому что, по крайней мере, у меня никогда не было ощущения, что мне запрещают или подстрекают к забастовке, совсем наоборот. Предоставляемая информация всегда была нейтральной, а отношение всегда было благожелательным, независимо от сделанного выбора.
Схожая с ситуацией в Кивиылиской 1-й средней школе была ситуация с бастующими в Славянской основной школе Кохтла-Ярве, где бастовали аж 70% учителей. Как говорит в статье директор школы Светлана Владимирова: "Я могу предположить, что причина кроется в дружелюбной, открытой и конструктивной рабочей атмосфере в школе. Никто никого не заставлял участвовать, но никто и не мешал. У нас разноплановый коллектив: много эстонцев и русских, многие говорят на двух языках, есть молодые люди, есть приехавшие из разных уголков Эстонии".
В этих школах, по крайней мере в большинстве своем, кажется, преобладает открытая трудовая среда и плюрализм мнений, демократия. Но что происходит в тех школах, где бастующих нет или почти нет? Отчасти разобраться в этом помогает статья Евгении Парв "Русский взгляд: чем дальше от Нарвы, тем смелее учителя". Называется три возможные причины: у половины нарвских учителей заключен коллективный договор, запрещающий забастовки, советский менталитет, подразумевающий также давление на учителей, или безразличный настрой, ведь из-за невыполнения языковых требований они так и так могут потерять осенью работу учителя, если не будет успешно сдан экзамен по языку.
"Большинство коллег, которые сами не бастовали, в качестве причины отказа от забастовки называют исключительно экономические соображения".
Индрек Нягелик, учитель Кивиылиской 1-й средней школы
При этом выделяются два типа школ: общинные школы, где демократия и разнообразие мнений, кажется, работают, и русские школы, где в основном преобладает советский менталитет в его деспотической или покорной форме. Не рассматриваются школы, которые, казалось бы, не подходят ни под одну из этих категорий.
Тут подразумеваются эстоноязычные, проэстонские и передовые во всех отношениях муниципальные школы и государственные гимназии. Неужели рука министерства так крепко держит за горло государственные школы, что они не осмеливаются бастовать? Ведь в Нарвской эстонской гимназии и Кивиылиской 1-й средней школе все-таки бастуют. Неужели руководители новых государственных школ просто хотят угодить министерству? Неужели в этих школах нет открытого демократического общения, основанного на плюрализме?
Прикрываются ли более высокой прибавкой к зарплате, действующей в Ида-Вирумаа? В последнем случае это argumentum ad hominem, потому что таким образом заставили бы, к примеру, такого молодого учителя, как я, остаться в Ида-Вирумаа на веки вечные, потому что в остальной Эстонии зарплата ведь ниже. Неужели этими школами просто управляют деспотичные директора? К сожалению, ответить на эти вопросы сложно, потому что могут дать ответы лишь причастные к делу лица.
Как видим, уже с точки зрения трудовой среды учитель может оказаться в одном только Ида-Вирумаа в совершенно разных школах. Трудовая среда, безусловно, оказывает влияние как на работающего учителя, так и через учителя на учебную среду. Например, более разноплановый коллектив, открытый для разных мнений, помогает учителям лучше справляться с рабочим стрессом, а также вызывает у них желание работать дольше в одном и том же учебном заведении.
Итак, будущий учитель, человек, решивший совершить карьерный поворот, или преподающий учитель, планирующий сменить работу! Когда вы в следующий раз пойдете на собеседование, спросите у интервьюера, сколько учителей в этой школе участвовали в забастовке в январе 2024 года и почему. Ответ может многое рассказать вам о трудовой среде этой школы.
И ты, девятиклассник, заканчивающий этой весной основную школу и желающий поступить в гимназию, или родитель, который хочет отдать своего ребенка в первый класс. Внимательно изучите обзор забастовки в статье "Остановка работы в школах: "Мне очень нравится забастовка!" и подумайте, какого учителя вы бы хотели для себя или своего ребенка. Учителя, который независимо от ситуации может свободно выражать свою аргументированную точку зрения и отстаивать свои права, или учителя, который в некоторых случаях может быть неоправданно сдержан, направляем или даже подвержен давлению при принятии решений?