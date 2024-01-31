Индрек Нягелик: Забастовка учителей - лакмусовая бумажка для эстонского образования и школьной культуры?

Что касается Ида-Вирумаа, то большинство коллег, с которыми я разговаривал о забастовке и которые сами не бастовали, в качестве причины отказа от забастовки называют исключительно экономические соображения.

Что касается меня и моих коллег, то в нашей Кивиылиской 1-й средней школе около половины преподавательского состава бастовали как минимум один день. В то же время я хотел бы похвалить руководство моей школы и лидера забастовки, потому что, по крайней мере, у меня никогда не было ощущения, что мне запрещают или подстрекают к забастовке, совсем наоборот. Предоставляемая информация всегда была нейтральной, а отношение всегда было благожелательным, независимо от сделанного выбора.

Схожая с ситуацией в Кивиылиской 1-й средней школе была ситуация с бастующими в Славянской основной школе Кохтла-Ярве, где бастовали аж 70% учителей. Как говорит в статье директор школы Светлана Владимирова: "Я могу предположить, что причина кроется в дружелюбной, открытой и конструктивной рабочей атмосфере в школе. Никто никого не заставлял участвовать, но никто и не мешал. У нас разноплановый коллектив: много эстонцев и русских, многие говорят на двух языках, есть молодые люди, есть приехавшие из разных уголков Эстонии".