Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 8 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.02-08.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 2 февраля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в фойе на 2-м этаже в 11.00 - открытие выставки, посвященной Тартускому миру. С приветственными словами выступят мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело, председатель городского собрания Эдуард Одинец и член Рийгикогу Меэлис Кийли. Вход свободный. Открыто кафе.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: новые книги эстонских детских писателей.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки "Värvide risttee" / "Перекресток красок" художников Анатолия Романова, Геннадия Курленкова, Шамиля Илиева, Елены Кузнецовой и Веры Ланцовой из объединения нарвских художников "Вестервалли". Выставка открыта до 28 февраля.
Суббота, 3 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: день лучшей детской книги.
* В Ийзакуском народном доме в 15.00 - "Kassijaht", спектакль Авинурмеского летнего театра. Билет - 5 евро.
* В Тойласком общественном доме в 16.00 - "Kirvega kurge püüdmas", комедия театральной труппы "Poolvillased" (по мотивам "Opal's Husband" Джона Патрика). Билет - 5 евро. Открыто маленькое театральное кафе.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Лебединое озеро", балет "Kyiv Grand Ballet". Билет - 22,90-49,90 евро.
Воскресенье, 4 февраля
* В Таммикуском народном доме в 12.00 - "Kirvega kurge püüdmas", комедия театральной труппы "Poolvillased" (по мотивам "Opal's Husband" Джона Патрика). Билет - 5 евро.
Вторник, 6 февраля
* В Ахтмеской школе искусств в зале музыкального отделения - Вирумааский X день камерной музыки "Eesti meeleolud": 15.00 - концерт учеников и учителей Йыхвиской, Ахтмеской, Кохтла-Ярвеской, Нарвской и Ийзакуской музыкальных школ, 17.00 - выступают Кристина Вяхи (вокал) и Диана Лийв (рояль).
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт: Виллу Талси (мандолина, гитара), Теодор Синк (виолончель), Пеэду Кассь (контрабас, электроника). Билет - 17-22 евро.
Среда, 7 февраля
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале в 16.00 - литературная гостиная: "Язык - это дом бытия". М. Хайдеггер, Ф. Сологуб, М. Цветаева, П. Целан, Г. Тракль, Р. Рильке, И. Бунин и др. Стихи читает Александр Мартынов.
* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - открытие выставки живописи "Naised" / "Женщины" Каарин Аамер и Эвелин Саарметс.
Четверг, 8 февраля
* В Кийкласком народном доме в 18.00 - "Hiina muinasjutt" / "Китайская сказка". В программе: самые короткие истории о самых умных людях, вкусы Китая, дракон, несущий счастье. Участие - 2 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Lumevangis", спектакль Театра комедии. Билет - 22,50-24,50 евро.
СПОРТ
Пятница, 2 февраля
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa".
Суббота, 3 февраля
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - турнир СК "Диагональ" по быстрым шахматам "Meenutades Anastassia Golubenkot" / "Вспоминая Анастасию Голубенко".
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
Воскресенье, 4 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - женская народная лига по футзалу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Jõgeva Wolves" / "Belief".
* В Силламяэском спорткомплексе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".
Среда, 7 февраля
* На Кохтла-Ныммеской лыжной базе в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
Четверг, 8 февраля
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта (Ярвекюла теэ, 44) в 14.00 - дискуссионная группа клуба интересующихся спортом. На повестке дня - обсуждение спортивных мероприятий, запланированных на год.
РАЗНОЕ
Четверг, 1 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Пятница, 2 февраля
* В Нарве на Гарнизонном кладбище в 12.00 - возложение венков к подножию памятника павшим в Освободительной войне и празднование 104-й годовщины Тартуского мирного договора.
Суббота, 3 февраля
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - танцевальный вечер для взрослых.
Воскресенье, 4 февраля
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованная игровая программа "Приключения Злюки-Клюки" для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Понедельник, 5 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - "Eesti Naine tuleb külla!" / "Eesti Naine" идет в гости!". Встреча с главным редактором журнала "Eesti Naine" Хейдит Кайо, исполнительным редактором Ану Мерила и редактором Лийс Аувяэрт. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер китайской чайной культуры. С чайной культурой знакомит Тимофей Гошка, ученик 9-го класса Иллукаской школы. Ознакомимся с нюансами приготовления настоящего чая и получим частичку знаний полного энергии молодого человека. На месте имеется возможность поддержать покупку чая парой монет.
Среда, 7 февраля
* В Куртнаском общественном доме в 13.00 - встреча посреди недели. Тема - старые фотографии, давние рассказы и воспоминания, выдержки из архива куртнаского края.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
Четверг, 8 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.