МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.02-08.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт: Виллу Талси (мандолина, гитара), Теодор Синк (виолончель), Пеэду Кассь (контрабас, электроника). Билет - 17-22 евро.

Среда, 7 февраля

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале в 16.00 - литературная гостиная: "Язык - это дом бытия". М. Хайдеггер, Ф. Сологуб, М. Цветаева, П. Целан, Г. Тракль, Р. Рильке, И. Бунин и др. Стихи читает Александр Мартынов.

* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - открытие выставки живописи "Naised" / "Женщины" Каарин Аамер и Эвелин Саарметс.

Четверг, 8 февраля

* В Кийкласком народном доме в 18.00 - "Hiina muinasjutt" / "Китайская сказка". В программе: самые короткие истории о самых умных людях, вкусы Китая, дракон, несущий счастье. Участие - 2 евро.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Lumevangis", спектакль Театра комедии. Билет - 22,50-24,50 евро.

СПОРТ

Пятница, 2 февраля

* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa".

Суббота, 3 февраля

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - турнир СК "Диагональ" по быстрым шахматам "Meenutades Anastassia Golubenkot" / "Вспоминая Анастасию Голубенко".

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

Воскресенье, 4 февраля

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - женская народная лига по футзалу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Jõgeva Wolves" / "Belief".