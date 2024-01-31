На Чудском озере утонул рыбак, провалившийся под лед на мотосанях

Сообщение о несчастном случае на приграничном водоеме поступило пограничникам вчера около 16:00. Об этом сообщил другой человек, рыбачивший на водоеме. На помощь пострадавшему выехала группа пограничников на ховеркрафте и обнаружила на месте происшествия тело пожилого мужчины. Снегоход находится на дне озера.

Руководитель команды пограничной службы кордона Муствеэ Олав Оясаар сообщил, что несчастный случай произошел в так называемых «Эстонских воротах», где запрещено находится из-за опасно тонкого льда. «Хотя в основном толщина льда на озере сейчас составляет около полуметра, в этом конкретном месте лед гораздо толще, и выход на лед в этом месте запрещен в интересах защиты жизни людей,» - заметил Оясаар.

Он добавил, что мужчина, передвигавшийся на снегоходе, зарегистрировал свой выход на озере около 8 часов утра. Днем мужчина передвигался по безопасному и устойчивому льду, но по каким-то причинам оказался в запретной зоне и провалился под тонкий лед. К сожалению, мужчине не удалось спастись в холодной воде и он утонул.

Хотя ледовая обстановка на озерах хорошая, по словам руководителя команды пограничной службы, кое-где на крупных озерах все же есть места с сильным течением. Из-за этого толщина льда может там отличаться. «Пограничники ежедневно проводят ледовую разведку, измеряют толщину льда и составляют карту опасных мест. Все это делается для обеспечения безопасности рыбаков и передвигающихся по льду. Мы оперативно наносим на ледовую карту опасные места, и в целях защиты жизни людей посещение этих мест запрещено", - добавил он.

Толщина льда на озере сейчас составляет почти полметра. Однако если лед покрыт слоем воды, то поверхность может оказаться неожиданно скользкой.