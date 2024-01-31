Ср, 31.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Россия собирается вводить консульский учет граждан, живущих за рубежом.

Эрик Калда
Copy
Паспорт гражданина РФ.
Паспорт гражданина РФ. Фото: Илья Смирнов

МИД России сообщил о проработке обязательного консульского учета россиян, живущих за границей. Введение обязательного консульского учета прорабатывается в межведомственном формате в соответствии с концепцией государственной миграционной политики на 2019-2025 годы, заявила представитель МИД Мария Захарова.

По итогам этой работы планируется сформулировать определение понятия „гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации“, и конкретизировать правовой статус этой категории граждан, передает rus.delfi.

Сначала обязательный консульский учет ввели в Беларуси для тех граждан, которые живут за границей. Власти страны собирались ввести ответственность за неуведомление о наличии иностранного паспорта или ВНЖ и стоит ли белорусам о таких документах сообщать.

Вслед за этим в сентябре 2023 года официально вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья. Новый закон существенно повлиял на планы многих граждан Беларуси, которые оказались за границей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх