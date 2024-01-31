МИД России сообщил о проработке обязательного консульского учета россиян, живущих за границей. Введение обязательного консульского учета прорабатывается в межведомственном формате в соответствии с концепцией государственной миграционной политики на 2019-2025 годы, заявила представитель МИД Мария Захарова.
Россия собирается вводить консульский учет граждан, живущих за рубежом.
По итогам этой работы планируется сформулировать определение понятия „гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации“, и конкретизировать правовой статус этой категории граждан, передает rus.delfi.
Сначала обязательный консульский учет ввели в Беларуси для тех граждан, которые живут за границей. Власти страны собирались ввести ответственность за неуведомление о наличии иностранного паспорта или ВНЖ и стоит ли белорусам о таких документах сообщать.
Вслед за этим в сентябре 2023 года официально вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья. Новый закон существенно повлиял на планы многих граждан Беларуси, которые оказались за границей.