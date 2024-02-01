ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему ида-вируские детские группы не попадут на большой праздник танца?

Инфоруководитель ЦУ "Эстонский праздник песни и танца" Стен Вейдебаум:

- Касающееся детских групп связано в общем с формированием традиции праздника танца. А именно: на всеобщем празднике танца участниками всегда становились прежде всего взрослые танцевальные группы. Так сказала также главный режиссер праздника танца Хелена-Мариана Рейманн - ведь целью является предоставить возможность поучаствовать во всеобщем празднике танца по возможности большему количеству взрослых танцевальных групп.

На празднике танца 2025 года разные регионы исполнят разные роли и, исходя из видения постановочной группы, дети и молодежь задействованы лишь в некоторых отдельных регионах.

Детские и молодежные группы участвовали в прошлогоднем молодежном празднике танца. Мы увидели, что праздник танца помог группам справиться с затишьем царившего в промежутке периода пандемии.

Теперь мы обратили свое внимание на взрослые танцевальные группы, чтобы этот праздник помог также вернуться к увлечению танцем взрослым, в промежутке оставшимся в стороне. Народный танец передается из поколения в поколение, и когда танцуют родители, пример с них берут и дети. Это помогает данной сфере творчества жить.