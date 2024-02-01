"Эстонские настроения" в День камерной музыки

Ежегодный День камерной музыки был инициирован педагогами Ахтмеской школы искусств в 2013 году с целью познакомить учеников и заинтересованных жителей региона с произведениями эстонских композиторов. Идея понравилась и прижилась, превратившись в красивую традицию.

Зрителей ждет два концерта. В 15.00 выступят ученики и учителя из пяти музыкальных школ Йыхви, Ахтме, Кохтла-Ярве, Нарвы и Ийзаку. Директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт подчеркивает, что изюминка этого мероприятия - именно эстонская музыка, и десятилетний опыт показывает, что ребята с удовольствием слушают, учат и исполняют.

В 17.00 начнется концерт именитых гостей из столицы - выступят Кристина Вяхи (вокал) и Диана Лийв (фортепиано). Они исполнят произведения Мяги, Сисаска, Пярта, Валгре и других авторов.

Кристина Вяхи - эстонская оперная певица, окончила музыкальную школу имени Георга Отса и Эстонскую академию музыки и театра. Была оперной солисткой театра "Эстония", участницей оперной группы "Operetta Scretta". С 2018 года преподает вокал в музыкальной школе.

Диана Лийв также окончила Эстонскую академию музыки и театра. Как солистка и камерный музыкант выступала в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, России, Нидерландах, Италии, Израиле и США. Солировала с Таллиннским и Тартуским камерными оркестрами, Симфоническим оркестром Лонги в Бостоне и Каунасским симфоническим оркестром в Литве. Является художественным руководителем серии концертов Общества друзей музыки.

- Они приедут к нам впервые, этот концерт удалось организовать благодаря сотрудничеству с музыкальным фондом Пилле Лилль, - радуется Яна Унт. - Программа интересная, приглашаем всех насладиться хорошей эстонской музыкой.