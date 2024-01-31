Eesti Gaas существенно снизит цену на природный газ

"Несмотря на холодную погоду, в середине зимы цена на природный газ упала до летнего уровня, и в начале года уменьшилась вдвое", – отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик, передает ERR.

"Если в прошлом отопительном сезоне газ привел к росту цен на электроэнергию, то теперь роли поменялись, и центральным вопросом являются безопасность поставок и цена электричества. Этой зимой газ помог покрыть наши потребности в энергии и пережить морозы – без природного газа это было бы невозможно", – добавил Каазик.

Природный газ теперь доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве. В прошлом году компания Eesti Gaas доставила в регион 18 партий LNG. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Работая на пяти рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и странах Балтии.