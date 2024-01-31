Компания Eesti Gaas в феврале снизит цену гибкого пакета для бытовых потребителей на 20% по сравнению с январем, а в марте – еще на 7%. Таким образом, новая цена на газ в первый месяц весны составит 0,46 евро/м³, включая налог с оборота.
Eesti Gaas существенно снизит цену на природный газ
"Несмотря на холодную погоду, в середине зимы цена на природный газ упала до летнего уровня, и в начале года уменьшилась вдвое", – отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик, передает ERR.
"Если в прошлом отопительном сезоне газ привел к росту цен на электроэнергию, то теперь роли поменялись, и центральным вопросом являются безопасность поставок и цена электричества. Этой зимой газ помог покрыть наши потребности в энергии и пережить морозы – без природного газа это было бы невозможно", – добавил Каазик.
Природный газ теперь доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве. В прошлом году компания Eesti Gaas доставила в регион 18 партий LNG. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.
Работая на пяти рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и странах Балтии.