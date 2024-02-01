Виллу Талси, Пеэду Кассь и Теодор Синк встретятся на одной сцене

Три человека, чьи музыкальные миры на первый взгляд космически далеки друг от друга, доказывают, что в плавильном котле стилей могут происходить чудеса и что хорошая музыка не определяется эпохой или жанром. Нечто подобное на своих совместных концертах доказали великие образцы для подражания музыкантов - Крис Тили, Йо Йо Ма и Эдгар Майер.

Теперь на сцену выйдут Виллу Талси, виртуоз мандолины из группы "Curly Strings", Теодор Синк, концертмейстер группы виолончелей Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO), и Пеэду Кассь, один из самых ценимых джазовых басистов Эстонии. Вечер будет полон открытий и музыкальных сюрпризов, которые покажут, что у столь разных на первый взгляд музыкантов на самом деле невероятно много общего.

Помимо Йыхви, трое музыкантов выступят также в концертном доме Пярну и концертном зале "Estonia" в Таллинне.