Ср, 31.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ФОТО ДНЯ ⟩ В честь Дня эстонской литературы развевались флаги

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нельзя сказать, что в День эстонской литературы, который второй год подряд отмечался как день вывешивания государственного флага, на домах городов Ида-Вирумаа развевалось очень много сине-черно-белых флагов.

Одним из домов, где в 154-ю годовщину со дня рождения самого известного эстонского писателя Антона Хансена Таммсааре развевался флаг Эстонии, была Йыхвиская центральная библиотека, где в короткой церемонии приняли участие и ученики Йыхвиской основной школы. Шестиклассник Мартен Виркебау поднялся с флагом по лестнице и закрепил сине-черно-белый флаг на стене библиотеки.

Руководитель работы с детьми в библиотеке Реэт Калдур напомнила собравшимся, что 30 января - это также день совместного чтения эстонской детской литературы.

Руководитель по развитию библиотеки Тийа Линнард также дала школьникам совет, как определить, что книга хорошая: "Нужно просто начать читать!".

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх