Нельзя сказать, что в День эстонской литературы, который второй год подряд отмечался как день вывешивания государственного флага, на домах городов Ида-Вирумаа развевалось очень много сине-черно-белых флагов.
ФОТО ДНЯ ⟩ В честь Дня эстонской литературы развевались флаги
Одним из домов, где в 154-ю годовщину со дня рождения самого известного эстонского писателя Антона Хансена Таммсааре развевался флаг Эстонии, была Йыхвиская центральная библиотека, где в короткой церемонии приняли участие и ученики Йыхвиской основной школы. Шестиклассник Мартен Виркебау поднялся с флагом по лестнице и закрепил сине-черно-белый флаг на стене библиотеки.
Руководитель работы с детьми в библиотеке Реэт Калдур напомнила собравшимся, что 30 января - это также день совместного чтения эстонской детской литературы.
Руководитель по развитию библиотеки Тийа Линнард также дала школьникам совет, как определить, что книга хорошая: "Нужно просто начать читать!".