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Государство направит в Ида-Вирумаа несколько миллионов евро для создания новых рабочих мест в сфере кинопроизводства

Эрик Гамзеев
, журналист
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Тийт Рийсало считает важным, чтобы государство поддерживало диверсификацию экономики Ида-Вирумаа.
Тийт Рийсало считает важным, чтобы государство поддерживало диверсификацию экономики Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Государство выделит Ида-Вирумаа в течение пяти лет пять миллионов евро на создание программы бизнес-инкубации и предоставление консультационных услуг.

Эта поддержка является первой частью комплексной программы по созданию трех новых инкубационных центров - двух в Йыхви и одного в Нарве. Центры в Йыхви будут предназначены для развития цифровых и мультимедийных услуг и услуг по поддержке производства для киноиндустрии, а в Нарве будет оказываться поддержка новым современным промышленным предприятиям. Пять миллионов поступят из фонда справедливого перехода Европейского союза.

По словам министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало, важно поддержать диверсификацию экономики Ида-Вирумаа. Инкубационные центры ориентированы на компании, предоставляющие вспомогательные услуги, необходимые для кинопроизводства, такие как локация, звук, освещение или обслуживание съемочных групп. Третий инкубатор, который будет создан в Нарве, поможет компаниям протестировать новые технологии и подготовиться к запуску полномасштабного производства.

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Экономика
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