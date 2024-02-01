Государство направит в Ида-Вирумаа несколько миллионов евро для создания новых рабочих мест в сфере кинопроизводства

Эта поддержка является первой частью комплексной программы по созданию трех новых инкубационных центров - двух в Йыхви и одного в Нарве. Центры в Йыхви будут предназначены для развития цифровых и мультимедийных услуг и услуг по поддержке производства для киноиндустрии, а в Нарве будет оказываться поддержка новым современным промышленным предприятиям. Пять миллионов поступят из фонда справедливого перехода Европейского союза.