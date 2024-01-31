Эстония не разрешит проведение выборов президента РФ нигде, кроме посольства в Таллинне

Rus.Postimees обращался за комментариями сразу после того, как была назначена дата этой процедуры. В начале декабря 2023 года российский парламент назначил голосование на 17 марта 2023 года.

«Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными. Эстония решительно осуждает намерение России провести выборы на временно оккупированных территориях Украины. Это грубое нарушение международного права. Эстония направила России соответствующую ноту, а Европейский союз дал понять это.

Мы постоянно привлекаем к этому внимание международного сообщества», - ответили на вопрос о допустимости проведения процедуры голосования в Эстонии с учетом того, что выборы Путина 2024 года пройдут и на новых оккупированных Москвой территориях Украины.

При этом количество избирательных участков, которые могут быть открыты в Эстонии, сократится до минимума. В прежние годы в Эстонии на выборах президента РФ работало сразу девять участковых избирательных комиссий.

«Что касается проведения выборов в Эстонии, то посольство России в Таллинне уведомило МИД о своем желании провести президентские выборы в посольстве, однако МИД Эстонии не получил более подробной информации о сроках проведения выборов, количестве избирателей и так далее. Однако важно отметить, что разрешение своим гражданам проводить выборы на территории посольства является частью Венской конвенции, и страна пребывания не в праве запрещать это», - пояснили в МИД Эстонии.

Дипломатические представительства РФ в Нарве и Тарту были закрыты весной 2022 года.

В середине января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ее ведомство продолжает вести переговоры об открытии избирательных участков за рубежом. Сообщить итоги переговоров она обещала к концу месяца.