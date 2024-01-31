ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Винить зиму и самоуправление в скользких дорогах бесполезно

Когда случаются сильные метели и бури, люди все равно хотят, чтобы пространство перед домом и пути передвижения были расчищены как можно быстрее, а если это не удается, спешат указать пальцем на местные власти или Департамент транспорта, который отвечает за содержание дорог.

К сожалению, чудес не случается даже после самых гневных требований, ведь ресурсы дорожников всегда ограничены, и никто не держит в гараже избыточное количество техники, чтобы задействовать ее в какие-то дни в течение зимы, когда погода станет экстремальной.

Вот уже несколько дней на дорогах, особенно на тротуарах, исключительно скользко. И многие люди считают, что виной тому плохое обслуживание. Всегда можно требовать лучшего, но экстремальность ситуации заключается в том, что даже противоскользящие меры не дают должного эффекта: песок смывается талой водой, а гранитная крошка погружается в воду, а затем вмерзает в лед. Но такова эстонская зима.

Многих может раздражать тот факт, что власти подчеркивают ответственность самих людей в случае плохих погодных условий: водители должны выезжать только в случае крайней необходимости и вести машину с осторожностью, а пешеходы должны использовать соответствующие средства защиты, дабы снизить риск падения. Однако не стоит забывать, что деньги на содержание дорог берутся из наших карманов, и расходы на это должны оставаться в разумных пределах, ведь деньги нужны и другим сферам. И, в конце концов, никакие деньги не смогут обеспечить летние дорожные условия посреди зимы.