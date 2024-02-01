Славянская основная школа ускорила темп, чтобы облегчить обучение на эстонском языке

В классах языкового погружения стены тоже разговаривают, и "списывание" со стен не только разрешено, но и приветствуется. "Материалы-образцы вывешены по определенной системе, и ученики знают, как найти информацию", - говорит Кюлли Кралль (слева). Мерике Пуусепп, которая только начала работать учителем языкового погружения, очень довольна как обновленным классом, так и хорошим сотрудничеством. "Кюлли для меня - отличный пример для подражания".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik