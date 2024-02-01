Учителя языкового погружения в Славянской основной школе Кохтла-Ярве Кюлли Кралль и Мерике Пуусепп считают, что у учеников их школы и школы в целом есть небольшое стартовое преимущество при переходе на обучение на эстонском языке, но, несмотря на это, опасения и неизвестность сохраняются.
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Славянская основная школа ускорила темп, чтобы облегчить обучение на эстонском языке
Кюлли Кралль начала работать учителем языкового погружения почти сразу после того, как программа появилась в Ида-Вирумаа, - в 2000 году. Последние десять с лишним лет она преподает в Славянской основной школе. В настоящее время опытная учительница ведет третий класс, а с осени будет обучать первоклашек.