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Славянская основная школа ускорила темп, чтобы облегчить обучение на эстонском языке

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В классах языкового погружения стены тоже разговаривают, и "списывание" со стен не только разрешено, но и приветствуется. "Материалы-образцы вывешены по определенной системе, и ученики знают, как найти информацию", - говорит Кюлли Кралль (слева). Мерике Пуусепп, которая только начала работать учителем языкового погружения, очень довольна как обновленным классом, так и хорошим сотрудничеством. "Кюлли для меня - отличный пример для подражания".
В классах языкового погружения стены тоже разговаривают, и "списывание" со стен не только разрешено, но и приветствуется. "Материалы-образцы вывешены по определенной системе, и ученики знают, как найти информацию", - говорит Кюлли Кралль (слева). Мерике Пуусепп, которая только начала работать учителем языкового погружения, очень довольна как обновленным классом, так и хорошим сотрудничеством. "Кюлли для меня - отличный пример для подражания". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Учителя языкового погружения в Славянской основной школе Кохтла-Ярве Кюлли Кралль и Мерике Пуусепп считают, что у учеников их школы и школы в целом есть небольшое стартовое преимущество при переходе на обучение на эстонском языке, но, несмотря на это, опасения и неизвестность сохраняются.

Кюлли Кралль начала работать учителем языкового погружения почти сразу после того, как программа появилась в Ида-Вирумаа, - в 2000 году. Последние десять с лишним лет она преподает в Славянской основной школе. В настоящее время опытная учительница ведет третий класс, а с осени будет обучать первоклашек.

Мерике Пуусепп работает в Славянской основной школе первый год и занимается с первым классом. "Моя большая поддержка, сила и пример для подражания - Кюлли, которую мне дали в наставники. Наши классы находятся рядом друг с другом, у нас очень хорошее сотрудничество", - хвалит она.

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