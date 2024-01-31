Владелец будущего завода магнитов в Ида-Вирумаа, получившего 18 млн от налогоплательщиков, ведет бизнес с РФ

Neo Performance Materials, владелец компании Silmet, которая до сих пор производила редкие и редкоземельные металлы в Силламяэ, сейчас строит в Нарве новый завод по производству магнитов стоимостью 100 миллионов евро, из них 18,7 млн по сути вкладывают налогоплательщики, пишет газета Eesti Ekspress.

Как и 30 лет назад, деловым партнером Silmet является Соликамский магниевый завод. Cледы российского режима в этом бизнесе появились всего несколько лет назад: Соликамский завод еще до украинско-российской войны принадлежал частным владельцам, однако в октябре 2021 года российская прокуратура неожиданно подала ходатайство о "возврате" завода государству.

В декабре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин лично подписал указ о том, что доля завода будет передана госкомпании "Росатом", управляющей ядерными технологиями, в том числе военными, и химической промышленностью.

Даже после того, как РФ захватило компанию-партнера в 2022 году, бизнес с новой госкомпанией продолжился, а последние поставки шли как минимум до октября 2023 года. "Neo ответственно закупает сырье для редкоземельных металлов в разных местах по всему миру", – сказал Ekspress глава по развитию бизнеса NPM Василиос Цианос, добавив, что их процедура закупок строго соответствует всем международным законам.

На вопрос, действительно ли стоит развивать российский бизнес на деньги налогоплательщиков, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сандра Сярав ответила, что, конечно, нет, но при этом признала, что исключать такие компании из конкурса из-за деловых связей с Россией было бы незаконно.