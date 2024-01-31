С 2025 года сократится период выплат по безработице

Те же, кто ушел по собственному желанию, получает пособие от государства. По новой системе все выплаты будет производить только Касса по безработице. Также планируется уменьшить срок выплаты пособия по безработице с девяти до шести месяцев.

"Во-первых, у обеих систем должно быть единое управление - это позволит сэкономить на административных расходах. Во-вторых - система станет более понятной. Основная цель изменения в том, чтобы люди не становились долгосрочными клиентами Кассы по безработице. Если первые месяцы после потери работы процент нахождения новой работы довольно стабилен, то когда наступают магические 270 дней, после которых заканчиваются выплаты, количество тех, кто находит работу, неожиданно резко возрастает. Также есть и те, кто маневрируют между этими двумя пособиями и стараются использовать их как можно дольше", - объяснил министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.