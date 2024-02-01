ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Россия на два года закрыла для транспорта пограничный переход "Ивангород"

- Хотя в данный момент не видно признаков того, что уже через неделю начнется большая стройка, мы исходим все же из предоставленной нам официальной информации, - ранее прокомментировал руководитель погранохраны Вейко Коммусаар. - Поэтому мы, со своей стороны, закроем границу для пересечения транспортными средствами начиная с 1 февраля. Когда российская сторона даст нам новую информацию - например, об окончании ремонта, - то снова пересмотрим организацию работы на погранпункте.

Департамент полиции и погранохраны прогнозирует, что из-за этого количество пересечений границы уменьшится до 20%. Почти три четверти пересечений границы уже сейчас совершаются в Нарве пешком. Предполагается, что останутся также пользующиеся рейсовыми автобусами люди, которые в дальнейшем будут на одном автобусе добираться до Нарвы, пешком пересекать границу и пересаживаться в Ивангороде на следующий автобус.

- Налогово-таможенный департамент по-прежнему будет сфокусирован на контроле санкционных товаров, и в этом отношении закрытие пункта пропуска для транспорта изменений не принесет, - сказала заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента в таможенной сфере Урсула Риймаа. - Большинство нарушений совершают на нарвской границе именно пешеходы или пассажиры автобусов, то есть таможня продолжит обеспечивать в Нарве действенный контроль.

Пункт пропуска Нарва-Ивангород будет закрыт для транспортных средств предположительно до конца 2025 года.

Обещано, что после реконструкции в Ивангородском пункте пропуска будут функционировать восемь полос движения на въезд в Россию и столько же на выезд - это суммарно на две полосы больше, чем до начала модернизации. Пропускная способность вырастет, как ожидается, на 22% по количеству транспорта, то есть до 1860 транспортных средств в сутки (100 автобусов, 210 грузовых и 1550 легковых машин), и почти на 40% по количеству пересекающих границу людей - до 11332 человек в сутки.

"Проведение модернизации позволит создать комфортные условия для туристов и грузоперевозчиков, пересекающих государственную границу", - заявили в пресс-службе Росгранстроя в Москве.