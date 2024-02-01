Чт, 1.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Синимяэ снова осквернили памятники

Эрик Калда
Обновлено 1 февраля 2024, 09:58
Copy
На мемориале в Синимяэ ранним утром 9 мая прошлого года были опрокинуты три мемориальных камня из черного мрамора, при этом один также разбился. Камни также были разбиты в 2007 году во время бронзовых ночей, и на камнях есть соотвествующая информация.
На мемориале в Синимяэ ранним утром 9 мая прошлого года были опрокинуты три мемориальных камня из черного мрамора, при этом один также разбился. Камни также были разбиты в 2007 году во время бронзовых ночей, и на камнях есть соотвествующая информация. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

В ночь на 31 января выяснилось, что три памятника в поселке Синимяэ в Нарва-Йыэсуу замазаны красной краской.

Точный ущерб и виновник деяния будет выяснен в ходе возбужденного уголовного дела.

Также 23 января полиция получила сообщение, что на расположенном в поселке Синимяэ на Гренадерской горке Синимяэском мемориале осквернены три памятных знака.

Люди, личность которых пока не установлена, обрызгали памятники красной краской, в результате чего одна сторона памятных знаков оказалась сплошь покрыта красной краской, а на обратной стороне черной краской была изображена свастика и красной краской - знак Х.

Акт вандализма был совершен там же на Гренадерской горке и в мае прошлого года, когда неизвестные преступники свернули три расположенных там памятных камня. Кроме того, разгромлены были памятные камни у военного музея и у шоссе. Нарва-Йыэсууское горуправление восстановило эти памятные знаки, однако полиции поймать преступников не удалось.

После того инцидента выяснилось, что у памятных знаков нет юридического собственника, и Нарва-Йыэсууское горуправление начало производство, чтобы взять их в свою собственность.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх